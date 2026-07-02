El pueblo gallego que Marta Sánchez escoge para refugiarse: famoso por sus paisajes marinos y con récord de banderas azules
La cantante formó sus primeros recuerdos de juventud en este enclave de las Rías Baixas, con el que mantiene un estrecho vínculo
Alicia Pardo
Galicia se ha convertido en un destino fijo para muchos cuando empiezan a subir las temperaturas. Su clima templado y la posibilidad de, como suelen apuntar los visitantes,«dormir tapado» en pleno julio son un reclamo imposible de resistir para cientos de personas que, cada verano, inician su particular peregrinaje hasta las costas atlánticas.
Entre ellas, destacan numerosas celebridades, como El Gran Wyoming, un enamorado de Laxe, o Lola Índigo, que confesaba recientemente en O Son do Camiño que pasa «todos los veranos aquí». Pero hay otra estrella que tiene un vínculo especial con el litoral gallego, la madrileña Marta Sánchez, que está fuertemente ligada a un rincón de O Salnés rodeado por las rías de Arousa y de Pontevedra.
La cantante se ha dirigido más de una decena de veces a esta villa marinera, famosa por sus paisajes y sus arenales, especialmente el de Silgar, por el que ha paseado incontables veces con su familia. Sanxenxo, de hecho, ostenta el récord de banderas azules de toda España y cuenta en sus alrededores con antiguos pazos, yacimientos arqueológicos y una fortaleza construida en el siglo X para protegerse de las invasiones vikingas.
Así es Sanxenxo, el pueblo marinero favorito de Marta Sánchez
Ubicado en las Rías Baixas y con más de 30 kilómetros de litoral, Sanxenxo es uno de los puntos más turísticos de Galicia. Era uno de los destinos preferidos del rey emérito, aficionado a participar en regatas en sus aguas, pero también de una joven Marta Sánchez que creció entre las calles del municipio pontevedrés.
La artista se encariñó con el enclave desde bien temprano, cuando empezó a visitar a sus abuelos cada verano en la vivienda que estos poseían en el complejo Arnelas. A la madrileña le entusiasma navegar y la costa de Sanxenxo se presta a ello, ofreciendo numerosos arenales para descansar tras la travesía marítima.
Pasear por la playa del Silgar, con sus 600 metros de arena fina, le despierta muchos recuerdos de tiempos pasados, cuando recorría la orilla junto a su madre Paz, su padre Antonio y su hermana. Por aquel entonces, pasaba las tardes entre chapuzones y las noches repartidas entre las discotecas de moda -como Zoo- y las queimadas que hacía con sus amigos.
«Sanxenxo para mí significa muchas cosas. En él crecí y se despertaron mis ambiciones», aseguraba la artista en el programa de RTVE Volver con, donde explicaba su infancia «corriendo descalza por la barandilla» de piedra del paseo y comprando refrescos en los chiringuitos. Para comer, su familia y ella se acercaban a los numerosos restaurantes de la zona. Porque la cantante lo tiene claro: «Una de las cosas que sin duda se consigue en Sanxenxo es comer bien».
Un paraíso de arena e historia
Este encantador pueblo de Galicia es uno de los más bonitos de las Rías Baixas y uno de los más visitados. Los turistas se acercan a él especialmente por sus arenales, que reúnen más de una veintena de banderas azules y ofrecen grandes extensiones de arena como la playa de Major.
Para descansar, el municipio cuenta con rincones tranquilos como el parque da Panadeira, que dispone de un gran parque infantil y de unas magníficas vistas al agua. La villa también esconde edificios históricos como la Iglesia de San Xinés y el imponente Pazo de los Duques de Patiño, así como la famosa escultura de la Madama de Silgar.
En las proximidades, hay antiguos castros como los que se encuentran en A Lanzada, donde se halla asimismo restos de una torre defensiva construida en el año 952 para protegerse de vikingos y sarracenos. Si se tiene tiempo, es recomendable acercarse a la playa Pragueira para ver ponerse el sol desde el banco con la inscripción "Grazas pola vida", un monumento erigido por un vecino de la zona tras haber sido salvado de morir en las aguas del arenal.
Fuente: El Correo Gallego
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