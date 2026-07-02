Patricia Conde estalla tras aparecer de nuevo en la lista de morosos de Hacienda: "Quedó resuelto en 2023"

La publicación de la nueva lista negra de la Agencia Tributaria ha vuelto a sacudir los cimientos del panorama televisivo. El fisco ha hecho públicos los nombres de las personas físicas y jurídicas que adeudan más de 600.000 euros, y entre los rostros habituales de la pequeña pantalla como Kiko Matamoros, Paz Vega o Bertín Osborne, ha vuelto a colarse el de Patricia Conde. Sin embargo, la presentadora de formatos icónicos como Sé lo que hicisteis... ha decidido que esta vez no se va a quedar callada.

A través de un contundente comunicado en su perfil oficial de Instagram, la vallisoletana ha plantado cara a las informaciones y ha asegurado estar "completamente al corriente de sus obligaciones".

"No soy muy partidaria de hacer este tipo de comunicados ni de dar explicaciones sobre mi vida", arrancaba la televisiva en un texto visiblemente molesto por tener que revivir un fantasma del pasado. "A lo largo de los años se han dicho muchas cosas que no son ciertas sobre mí y siempre he preferido guardar silencio (...), pero esta vez me veo en la obligación de hablar", ha sentenciado.

Patricia Conde ha querido dejar muy claro a sus seguidores y a los medios que su batalla legal con el fisco pasó a la historia hace tiempo: "El asunto al que hacen referencia dichas publicaciones quedó resuelto en el año 2023".

Según explica la actriz, su inclusión en el listado de este año no refleja su realidad financiera actual, sino que se debe a un error administrativo. "Obedece a una incidencia que ya está siendo tratada por mi equipo jurídico y fiscal directamente con la Administración competente", ha aclarado, confiando en que el error se subsane con la mayor celeridad posible.

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Para zanjar cualquier tipo de especulación en los programas de televisión, la presentadora no se ha limitado a las palabras y ha adjuntado como prueba el certificado oficial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, un documento definitivo que acredita de forma legal que no debe un solo euro. Además, Conde ha lanzado una seria advertencia a navegantes: se reserva el derecho a emprender acciones legales por los daños causados a su imagen.