Estados Unidos
El actor Shia LaBeouf se declara culpable de agredir a dos hombres durante una pelea en un bar
Los hechos ocurrieron en un bar durante la celebración del último Mardi Gras en Nueva Orleans
EFE
El actor Shia LaBeouf se declaró este miércoles culpable de varios cargos de agresión por un altercado ocurrido en un bar durante la celebración del último Mardi Gras en Nueva Orleans, por el que fue detenido en febrero.
La estrella de cine fue sentenciada a dos años de libertad condicional, rehabilitación por abuso de alcohol, capacitación en sensibilización y clases de control de la ira, según documentos judiciales.
El artista, reconocido por su trabajo en la saga 'Transformers' e 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal' (2008), fue acusado por dos hombres de haberles agredido durante una disputa pasada la medianoche en Royal Street, una zona turística conocida por sus restaurantes, hoteles y comercios.
Una de las victimas denunció que el actor estadounidense le golpeó varias veces con el puño cerrado, y que tras abandonar el sitio, LaBeouf regresó y le volvió a agredir a él y a otra persona, antes de ser detenido por las autoridades.
La abogada del actor estadounidense describió el suceso ante la corte de Luisiana como "una pequeña pelea en un bar" y expresó que su cliente está "deseando centrarse en la familia, el trabajo y nuevos proyectos creativos".
LaBeouf también profirió comentarios homofóbicos hacia los hombres a los que agredió, según los documentos judiciales.
El actor fue ingresado primero en un hospital con heridas menores, tras lo que la Policía lo encarceló brevemente, aunque salió del calabozo tras pagar una fianza de 105.000 dólares y ser obligado por un juez a someterse a un tratamiento para la drogadicción.
- Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
- El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- Problemas con el examen de la PAU de Dibujo Técnico en Galicia: profesores piden la dimisión del grupo que hizo el examen
- El Concello de San Xoán de Río, en Ourense, primer municipio gallego que se adhiere a una cooperativa de gestión energética
- Otro hito del Vigo Vertical empieza a asomar en el centro de la ciudad: «Tendremos una sola estación de tren»
- El dueño de la presunta nueva aerolínea con base en Galicia fundó otra similar y sin actividad en Mallorca en 2022
- Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo