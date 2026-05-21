En la gran fiesta del Barça por LaLiga
Lamine Yamal oficializa su relación con la influencer Inés García
Sonrientes y sin separarse en ningún momento, Lamine e Inés, que ha derrochado elegancia con un diseño negro largo satinado con escote halter, han llegado a la celebración abrazados y, después de recorrer la alfombra roja entre confidencias y miradas que reflejan lo felices que están
EP
Confirmando que su relación está totalmente consolidada tras ser sorprendido por las cámaras de Europa Press hace unos días en el aeropuerto de Barcelona junto a Inés García, Lamine Yamal ha oficializado su historia de amor con la guapa influencer sevillana este miércoles en la fiesta con la que el Barça ha celebrado por todo lo alto con la presencia de toda su plantilla el título de Liga.
Después de una escapada relámpago a la costa de Grecia en la que se les habría visto de lo más acaramelados, el futbolista y la instagramer han reaparecido radiantes, muy enamorados y cogidos de la mano en una de las noches más especiales para la estrella culé, acaparando todos los flashes con este debut en pareja por todo lo alto.
Sonrientes y sin separarse en ningún momento, Lamine e Inés, que ha derrochado elegancia con un diseño negro largo satinado con escote halter, han llegado a la celebración abrazados y, después de recorrer la alfombra roja entre confidencias y miradas que reflejan lo felices que están, han posado juntos en el photocall como las parejas formadas por Pedri y su novia Alejandra Dorta, Gavi y Ana Pelayo, o Robert Lewandovski y Anna Lewandowska.
Yamal protagonizó una mediática y breve historia de amor con la cantante Nicki Nicole en el verano de 2025, y tras su ruptura se le ha relacionado con diferentes modelos e influencers, como la británica Lily Rowland. Fue a finales de abril cuando salieron a la luz las citas que el futbolista habría tenido con Inés en la ciudad condal y en uno de los restaurantes más exclusivos de Sitges pero, intentando mantener los inicios de su relación lejos de los focos, ambos daban la callada por respuesta y evitaban compartir imágenes juntos en redes sociales.
Y ahora, un mes después, han decidido oficializar su noviazgo apareciendo juntos por primera vez en público en la celebración con la que el F.C. Barcelona ha festejado su 29º título de Liga.
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