Las Cíes, de paraíso natural a infierno viral

Una aparente intoxicación alimentaria en un camping de las islas Cíes se transforma en un brote fuera de control que convierte a los pacientes en personas cada vez más agresivas. Este es el núcleo de «Bienvenidos a Cíes», el debut en la novela del epidemiólogo gallego Christian Borrelli (Oleiros, 1986) y su compañero Pello Latasa (San Sebastián, 1986), que llega hoy a las librerías publicada por ediciones Versátil. El prólogo de esta ficción, que combina intriga, comedia negra y sátira, lo firma nada menos que Fernando Simón, quien ejerció como portavoz del Gobierno durante la pandemia de covid, y que define la obra como «una flipada que no quieres parar de leer».

El currículum de Latasa incluye el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que sigue dirigiendo Fernando Simón. Borrelli, que también ha trabajado para el Ministerio de Sanidad, estudió Medicina en la Universidad de Santiago y compagina su carrera como epidemiólogo con la de cantante de ópera internacional: es un brillante contratenor que en 2020 ganó el primer premio del concurso Compostela Lírica.

Christian Borrelli define su debut literario a cuatro manos con Pello Latasa como «una novela sobre una epidemia en las paradisíacas islas Cíes, con mucha comedia y algo de terror». «¡No podemos estar más emocionados!», dice el médico y cantante en un posteo de Instagram en el que ambos epidemiólogos sacan de la caja (hacen unboxing) el primer envío de libros de la editorial.

En la novela, una epidemióloga del área de Vigo, Marga Erauso, a punto de jubilarse, es enviada a las «islas de los dioses» para investigar una intoxicación alimentaria en el camping, algo a priori rutinario. Sin embargo, la enfermedad se propaga con inusitada rapidez y una de las pacientes es trasladada al Hospital Central de Vigo, donde la infección siembra el caos entre pacientes y personal sanitario. Mientras, los políticos de Vigo, ciudad candidata a las Olimpiadas, tratan de ocultar la epidemia y, en algunos casos, utilizarla en su propio beneficio. Pedrito, un médico residente, y Eusebio, guarda forestal de las Cíes, ayudarán a Marga a afrontar el desafío más inesperado de toda su carrera.

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No se revela la naturaleza del misterioso patógeno. En la portada de la novela aparece una gaviota, lo que quizá pueda ser una pista, por haber sido esta ave portadora del virus de la gripe aviar H5N1 en focos detectados en Galicia, también en Vigo. La respuesta, en esta novela con ciencia sólida detrás de la ficción y la intriga hilarante.