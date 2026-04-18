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Paz Vega y Orson Salazar se separan tras 25 años de matrimonio: del amor a los negocios y tres hijos en común
La actriz y su hasta ahora marido han decidido tomar caminos separados, tras más de dos décadas de amor y negocios
Redacción Yotele
Terremoto en el panorama social español. Paz Vega y Orson Salazar han decidido romper su matrimonio y separarse después de más de 25 años de matrimonio y tres hijos en común, según ha adelantado Diego Reinares en el programa 'Fiesta' de Telecinco y la revista Hola. La noticia ha causado sorpresa y cierto impacto, ya que era una de las parejas más sólidas de la crónica social.
Según diversas fuentes consultadas por YOTELE, la pareja habría venido sufriendo un desgaste en el ámbito sentimental desde hacía un tiempo, que finalmente ha desembocado en la ruptura definitiva de la pareja.
Cabe destacar que Paz Vega, una de las actrices más reconocidas de nuestro pais, derivó la práctica totalidad de sus asuntos profesionales en que hasta ahora era su marido, al que ha defendido a capa y espada durante todo este tiempo. Incluso cuando comenzaron a surgir los problemas con Hacienda, que ella achacó a "disparidad de criterios" con la Agencia Tributaria.
Todo esto ha supuesto que la actriz ha tenido que reconfigurar toda su vida y encontrar un nuevo equipo que se encargue de su representación, como ella misma comunicó recientemente.
La inolvidable Laura en la mítica serie de Telecinco '7 vidas' ya venía lanzando diferentes mensajes crípticos en las redes sociales que en las última semanas habían comenzado a disparar los rumores. El periodista Diego Reinares ha explicado en 'Fiesta' que en los últimos días ha estado trabajando esta información y la ha contrastado con el entorno de la actriz.
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