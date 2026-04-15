Nicole Kidman sigue los pasos de Paz Padilla: se convierte en doula de la muerte

Nicole Kidman ha sorprendido al contar que está aprendiendo a ser "death doula" (traducido como "doula de la muerte"), una figura no sanitaria que acompaña emocional, física y espiritualmente a personas que se encuentran al final de la vida. La actriz lo explicó durante una charla en la Universidad de San Francisco, donde vinculó esta decisión a la experiencia que vivió con la muerte de su madre, Janelle Ann Kidman, en 2024. Según relató, aquel proceso le hizo ver hasta qué punto hace falta una presencia serena y compasiva en esos últimos días.

La intérprete quiere así abrir una nueva etapa muy distinta a la de sus grandes papeles en cine y televisión. Kidman está en proceso de formación, no ejerciendo todavía como doula de la muerte, y que su motivación nace de una vivencia personal muy concreta: la sensación de que su madre se sintió sola en determinados momentos del final de su vida, pese al acompañamiento familiar.

Su decisión recuerda, salvando las distancias, al lugar que ha ocupado Paz Padilla en España en los últimos años. No porque la humorista y presentadora sea doula de la muerte, sino porque se ha convertido en una de las figuras públicas que más ha hablado del duelo y de cómo atravesarlo. Esa faceta volvió a cobrar fuerza hace apenas unos días con la publicación de ‘Alzar el duelo’, su nuevo libro lanzado el 8 de abril de 2026.

La propia presentación editorial del libro lo define como una obra pensada para acompañar, consolar y ayudar a recuperar la calma tras una pérdida. No es, por tanto, un manual técnico ni una acreditación profesional, sino una continuación del camino que Padilla ya había iniciado al convertir su propia experiencia, tras la muerte de su marido y su madre, en un discurso público sobre la muerte, la ausencia y la manera de seguir viviendo después.

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Nicole Kidman da el paso hacia una formación específica para acompañar a otros en el final de la vida, mientras que Paz Padilla, por su parte, ha utilizado su exposición mediática, sus entrevistas y sus libros para ayudar a muchas personas a poner palabras al duelo. Son dos caminos distintos, pero ambos conectados por una misma idea: hablar de la muerte sin esconderla y tratar de aliviar, desde lugares diferentes, el dolor que deja.