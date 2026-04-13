Carlos Peguer, de 'La Pija y la Quinqui', reivindica el problema de la vivienda tras comprar un piso: "No me lo merezco ni una pizca más que mis amigos"

Carlos Peguer ha compartido una noticia muy personal con sus seguidores: ya tiene casa propia. El creador de contenido, conocido por el podcast 'La Pija y la Quinqui', ha anunciado en Instagram que se ha comprado un piso de 60 metros cuadrados en el barrio en el que siempre había soñado vivir, una compra que ha celebrado con emoción, pero también con una reflexión muy clara sobre el privilegio y la dificultad de acceso a la vivienda.

Lejos de presentar la noticia como una meta alcanzada solo a base de esfuerzo, Peguer ha querido poner el foco en el contexto. En su publicación reconoce: “Es lógico y clarísimo que soy un privilegiado y que mi situación no es la normal de una persona de mi edad”. Y añade: “El problema de la vivienda es urgente y tenemos que seguir dando la lata”. Con ese mensaje, el influencer ha querido dejar claro que su caso no puede desligarse de una realidad mucho más amplia.

Sobre el piso, explica que se trata de un “minipiso de 60 metros” al que ha llegado, ironiza, después de “unas trescientas ochenta y siete publis”. Aun así, se muestra especialmente ilusionado con esta nueva etapa y describe así su futura casa: “Es chiquitita pero bonita, está en el barrio en el que siempre he soñado vivir”. También confiesa que le sigue costando asumirlo: “Cada vez que abro la puerta y veo esta casa vacía sigo sin creerme que sea mía”.

En su texto, Peguer dedica además varias líneas a desmontar cualquier lectura meritocrática de la operación. El creador de contenido escribe: “Nunca he creído en la meritocracia ni en que ‘me merezca’ todo lo que tengo. Todo esto me ha caído del cielo, y tengo una suerte que no me la creo”. A partir de ahí, compara su situación con la de amigos, familiares y conocidos que trabajan tanto o más que él y que, sin embargo, no han podido acceder a una vivienda en propiedad: "No me lo merezco ni una pizca más que ellos".

La publicación también tiene un tono de agradecimiento hacia quienes le han acompañado durante estos años. Dedica un mensaje especial a sus seguidores, a quienes reconoce buena parte de lo conseguido: “Tengo una DEUDA enorme con todas las que estáis aquí, las que veis ‘La Pija y la Quinqui’, los vlogs semanales. Sobre todo las que habéis comentado durante años ‘Carlos, espero que te compres una casa pronto’ en cada post pagado”.

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Así, el creador de contenido comparte uno de los anuncios más importantes de su vida personal, pero lo hace sin desligarlo del debate social que rodea hoy a la vivienda. Una mezcla de alegría, incredulidad y conciencia de privilegio con la que ha querido celebrar la compra de su primera casa sin perder de vista el problema de fondo.