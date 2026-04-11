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Kiko Rivera estalla contra Antonio Rossi en 'De viernes' y explica por qué perdió los papeles con Irene Rosales

El DJ protagoniza uno de los momentos más tensos del programa de Telecinco tras responder a su ex y sentirse cuestionado en pleno directo

Kiko Rivera en 'De viernes'

Kiko Rivera en 'De viernes' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

Kiko Rivera acudió anoche a 'De viernes' y en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta aclaró su versión tras las recientes declaraciones de Irene Rosales. Aunque el hijo de Isabel Pantoja volvió a cargar con dureza contra su exmujer, también protagonizó un tenso rifirrafe con el colaborador Antonio Rossi, al que llegó a lanzar una advertencia que dejó en shock al plató.

Desde el primer minuto, la entrevista tomó un tono bronco. Lejos de una charla calmada, Kiko Rivera convirtió su intervención en un ajuste de cuentas público con Irene Rosales, visiblemente molesto por su reciente exposición mediática.

El DJ reaccionaba así a las palabras de su ex, que había hablado sobre su relación y su convivencia, reabriendo heridas que, según él, deberían haberse quedado en el ámbito privado. La tensión fue creciendo conforme avanzaba la conversación, con un Rivera cada vez más incómodo.

En ese contexto, lanzó una de las acusaciones más duras de la noche: aseguró que Irene Rosales “solo se interesa por el dinero”, criticando su actitud tras la ruptura y cuestionando su versión de los hechos.

Además, defendió que sigue cumpliendo económicamente con ciertos compromisos, pese a no estar obligado, y dejó caer que hay aspectos de la convivencia que no se están contando correctamente.

Pero si hubo un punto de inflexión en la entrevista, fue cuando Kiko Rivera perdió completamente la calma. Según él mismo reconoció posteriormente, hubo un instante en el que “no pudo más”.

El detonante estuvo en la presión acumulada de las últimas semanas: la exposición mediática, las declaraciones cruzadas y, sobre todo, el impacto que todo esto está teniendo en su entorno familiar.

El DJ terminó elevando el tono de forma evidente, mostrando un enfado que traspasó la pantalla y que sorprendió incluso a los propios presentadores. Días después, él mismo admitiría que sus formas no fueron las adecuadas, aunque mantiene el fondo de su discurso.

El motivo de esa actitud, según cuenta, fue las fechas en las que se grabaron sus declaraciones. El scoop fue grabado el miércoles santo y se emitirá dos días después: "Irene decide escoger ella la primera parte y dejarme a mí la segunda parte".

El DJ quiso cambiar esos días debido a que tanto viernes como sábado le tocaba trabajar y la negativa de Irene le habría sentado mal: "Quería aprovechar esos días para llevar a las niñas a ver a la abuela a Canarias. Ella me dice que no, que tiene un viaje programado con las niñas y que no puede cambiar los billetes".

Sin embargo, Rivera asegura que su expareja le habría mentido y que el lunes de Semana Santa se cruzó en Sevilla con ella, su actual pareja y sus hijas. "Me molesta porque yo quería aprovechar esos días para ir a ver a mi madre con las niñas y acepté porque se iban a ir de viaje y no hubo viaje. Soy un ser humano y cuando a uno le sienta mal algo pues a veces comete errores".

El enfrentamiento con Antonio Rossi

Uno de los momentos más incómodos de la noche llegó cuando Antonio Rossi intervino para cuestionar algunas de sus declaraciones. Lo que parecía una pregunta más del debate acabó desencadenando un choque frontal.

De acuerdo con la versión de Kiko Rivera, durante una de las videollamadas habituales que Irene Rosales mantiene con sus hijas cuando están con él, la mayor, Carlota, que se encontraba en ese momento junto a Lola García, giró el móvil para mostrarle a su madre con quién estaba. Sin embargo, lejos de reaccionar como él esperaba, la sevillana optó por no dirigirle ninguna palabra a la bailarina

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Cuando Antonio Rossi le recriminó este acto, el invitado, visiblemente alterado, no dudó en frenar al periodista con una advertencia directa: "Eso no es verdad y no te lo voy a permitir". "Son palabras de Irene, estoy recuperando lo que dice ella, no te equivoques", le ha respondido Antonio Rossi. No obstante, el invitado de esta noche, visiblemente enfurecido, ha explotado contra Rossi: "No te equivoques tú, ¿te estas enterando? A mí no me vuelvas a decir esto. Me cago en la madre que me pario... No te pongas chulo conmigo, coño".

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Hai momentos nos que unha institución se define mellor ca en calquera discurso. Non cando fala de si mesma, senón cando ten que afrontar o incómodo, o delicado, o que doe e divide. Os casos de acoso son un deses momentos. Unha universidade pública non pode permitirse fallar aí. Non pode mirar para outro lado. Non pode relativizar. Non pode tratar como ruído o que para unha persoa pode ser unha experiencia de medo, humillación ou vulneración da súa dignidade. A primeira obriga dunha universidade é moi simple de formular e moi seria de cumprir: escoitar, atender e actuar. Pero actuar non é berrar máis ca ninguén. Actuar non é substituír os procedementos pola temperatura do momento. Actuar non é confundir a firmeza coa precipitación. Hai unha forma de responder que tranquiliza por un instante e fracasa a longo prazo: a do xesto sen rigor, a da frase contundente sen fundamento, a da condena pública que semella dar satisfacción inmediata pero debilita a xustiza. E hai outra máis difícil, menos vistosa cecáis, pero moito máis honesta: a de facer as cousas ben. Niso consiste a responsabilidade institucional. En tomar en serio toda denuncia. En activar os mecanismos previstos. En acompañar ás persoas afectadas. En preservar a súa intimidade. En analizar os feitos. En colaborar coas instancias competentes. E, ao mesmo tempo, en respectar a presunción de inocencia, a confidencialidade e as garantías que sosteñen unha convivencia democrática. Porque ninguén pode ser condenado sen probas, ninguén debería estar sinalado sen que os feitos sexan reais e teñan sido acreditados, porque non se pode afectar ás vidas das persoas por faladurías, por informacións incompletas ou sen respeito aos procedementos. Hai quen presenta estes principios como se uns estorbasen aos outros. Como se defender ás posibles vítimas obrigase a prescindir das garantías. Como se respectar os procedementos fose unha forma de tibieza. Como se a prudencia institucional fose sospeitosa por definición. Eu non o creo. Máis ben creo o contrario: cando unha institución renuncia ás garantías, tamén debilita a causa que di defender. Porque convén dicilo con claridade. Investigar non é encubrir. Gardar a reserva debida non é ocultar. Acompasar unha actuación ao marco legal non é inhibirse. A prudencia, nestes asuntos, non é covardía: é respecto ás persoas, aos feitos e ao dereito. E iso vale para todos. Para quen denuncia, que merece ser escoitada con toda a seriedade. E para quen é sinalado, que non pode ser convertido en culpable por rumor, por presión ambiental ou por veredicto de corredor. Vivimos tempos de inmediatez nas respostas. Un titular chega antes ca unha resolución. Un comentario corre máis ca unha investigación. Un cartel impacta máis ca un expediente. E unha rede social adoita ter pouca paciencia cos matices. Pero as institucións non poden actuar ao ritmo do sobresalto. Non deben moverse pola lóxica do escaparate. O seu deber é outro: soster a serenidade cando falta, poñer método onde hai ruído e non permitir que a dor, lexítima, desemboque na arbitrariedade. A loita contra o acoso merece toda a nosa firmeza. E merece tamén toda a nosa seriedade. Merece universidades que formen, prevengan e actúen. Merece espazos nos que calquera persoa saiba que a súa voz será atendida. Merece tolerancia cero ante as condutas incompatibles coa dignidade humana. Pero merece tamén que non se trivialice a gravidade destes asuntos reducindo todo a consignas, simplificacións ou sentenzas anticipadas. Unha universidade debe ser un lugar seguro. E un lugar seguro non é só aquel no que se condena rápido. É aquel no que se protexe ben. No que se acompaña con coidado. No que se actúa con rigor. No que non se abandona a ninguén, pero tampouco se sacrifica a xustiza á ansiedade pública. No que se entende que os dereitos non poden depender do volume do ruído. Eu creo nesa universidade. Nunha universidade que non cala por comodidade nin fala por impulso. Nunha universidade que non banaliza nin o dano nin as garantías. Nunha universidade que sabe que igualdade e Estado de dereito non son conceptos contraditorios, senón a mesma obriga moral expresada de dúas maneiras. Nunha universidade, en definitiva, que non escolle entre coidar ás persoas e coidar os procedementos, porque sabe que facer unha cousa ben esixe facer tamén a outra. Ao final, todo se resume nunha idea ben sinxela. Nun asunto así, unha institución que coide ás persoas non pode optar nin polo silencio nin polo linchamento. O seu deber é outro: estar á altura. Protexer sen arbitrariedades, escoitar sen prexuízos e actuar sen precipitación, non é debilidade. Chámase civilización. E eu podo afirmar orgulloso que a nosa Universidade de Vigo cumpre coa legalidade vixente en materia disciplinaria e coa necesaria e anhelada igualdade.

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