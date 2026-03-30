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Pablo Iglesias confiesa que aún guarda su coleta

El político y exlíder de Podemos ha comentado en el podcast Es la idea, del periodista cubano Randy Alonso, que su equipo no le dejaba cortarse el pelo y que, en el momento de hacerlo, decidió guardar su coleta por si puede «vendérsela a un millonario».

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