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Tiger Woods, detenido por un accidente

El golfista estadounidense fue puesto en libertad a última hora del viernes, después de pasar varias horas en prisión tras el accidente de tráfico sufrido en la localidad de Jupiter, en Florida, por conducir bajo los efectos de sustancias que aún no se han detallado.

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