Miguel Costas revela su «parte de guerra»

Miguel Costas, uno de los fundadores del icónico grupo vigués Siniestro Total, publica en junio un libro con sus memorias. Bajo el título de ¡Esas palmas, coño!, y de la mano del periodista y abogado Renato Landeira, el músico de 65 años repasará toda su trayectoria en lo que se define como «un parte de guerra» de Costas, el autoproclamado mejor cantante del mundo y fundador de otros grupos como Aerolíneas Federales, Los Feliz o Costas. Publicada por Roca Editorial, y ya en preventa, la autobiografía narra las «memorias supervivientes de un Siniestro Total», como reza la portada que el propio músico ha subido a sus redes sociales.

Según la descripción que se puede leer ya en las principales tiendas online, el libro es un «relato en primera persona de una de las leyendas del punk español». «Un recorrido nostálgico por las décadas que marcaron y cambiaron para siempre la historia de la música de este país», añade.

Costas recorre su vida a lo largo de 325 páginas «entre el cachondeo punk y las pérdidas que no avisan» a la «la fanfarronería de los noventa y la vulnerabilidad de quien aprendió —nunca es tarde— que pedir ayuda no te hace más débil».

«Desde el barrio del Calvario hasta los escenarios más sudorosos del país, estas memorias cuentan el viaje de un hombre que lo ganó casi todo, lo perdió a ratos y aprendió que algunas deudas no se pagan con dinero: se pagan sobreviviendo», termina la descripción.

Trayectoria

Costas (1 de marzo de 1961) fundó Siniestro Total en 1981 junto a Germán Coppini, Alberto Torrado y Julián Hernández. El grupo, que gozó de gran éxito con él como cantante (tras la salida de Coppini), continuó su trayectoria hasta 2022, año en el que dieron dos conciertos de despedida en Madrid. Costas participó del evento, pese a que ya había dejado la banda en 1994.

Fundó en 1981 Aerolíneas Federales y tras dejar Siniestro hizo lo propio con Los Feliz. Ya en 2008 creó una nueva banda con el nombre de Costas, con el que publicó desde entonces cuatro discos, el último en 2016.

En los últimos años fue noticia tras una experiencia cercana a la muerte a raíz una infección en una pierna y volvió a los escenarios para celebrar, en Vigo, sus 42 años de trayectoria. Lo hizo en el primer escenario que pisó Siniestro Total, el Teatro Salesianos.

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Con Javier Soto, guitarrista de Siniestro, y el también ex de la banda Andrés Cunha —además de Alberto Cunha y Chus Dasilva— creó en 2024 Hey Hematoma, que a finales de enero de este año anunció un parón indefinido.