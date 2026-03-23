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La reina Sofía entrega un premio en Miami

La reina Sofía entrega un premio en Miami

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Con motivo de la iniciativa «America & Spain 250» ha entregado el Premio Sofía a la Excelencia. Se trata del primer viaje internacional de la reina tras la pérdida de su hermana, la princesa Irene de Grecia.

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