Zara se rinde al universo Almodóvar
La firma convierte el último filme del manchego, «Amarga Navidad», en una propuesta de moda
Laura Estirado
Pedro Almodóvar siempre ha entendido que la imagen no es un simple adorno. En su cine, el color, los carteles, los tejidos y hasta un gesto cuentan una historia. Por eso encaja tan bien que la multinacional Zara haya decidido dar un paso más en su relación con el director manchego y convertir «Amarga Navidad», su última película recién llegada a los cines, en una propuesta de moda con entidad propia.
Además, no es la primera vez que ambos trabajan juntos. Antes de esta colección, Almodóvar ya participó en 2025 en el proyecto del 50 aniversario de Zara, con una camiseta de edición especial inspirada en su universo cinematográfico. Ahora, esa colaboración se ve aumentada y se transforma en una propuesta más amplia, presentada por la firma como «Amarga Navidad | Un film de Almodóvar» dentro de su línea de mujer.
La diferencia es importante porque cambia por completo la lectura del proyecto. Ya no se trata solo de un guiño gráfico o de una pieza aislada, sino de una colección completa de Zara con desarrollo propio, integrada en el universo editorial de la marca y pensada para trasladar el imaginario almodovariano a distintas prendas y accesorios.
John Galliano
La cápsula sale a la venta, además, la misma semana en que la firma gallega ha fichado al diseñador John Galliano con una colaboración inédita, en la que reinterpretará prendas del archivo del buque insignia de Inditex en colecciones con enfoque de alta costura a partir de septiembre de 2026.
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