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Kiko Matamoros, padrino de bodas

Kiko Matamoros, padrino de bodas

Kiko Matamoros, padrino de bodas

Irene Matamoros Flores dio el «sí, quiero» a su novio Pedro Romero, tras más de 3 años de relación, en una ceremonia celebrada en Lucena (Córdoba), a la que llegó de la mano de su padre.

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