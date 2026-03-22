Adiós a Nicholas Brendon, actor de «Buffy, cazavampiros»
Kevin Rodríguez
La muerte de Nicholas Brendon ha provocado una oleada de mensajes de cariño por parte de sus compañeros de reparto en la icónica serie «Buffy, cazavampiros». El actor, conocido mundialmente por interpretar a Xander Harris, fue despedido públicamente por varias de las figuras clave del elenco original.
Una de las primeras en pronunciarse fue Alyson Hannigan, quien compartió un emotivo mensaje en redes recordando los años de trabajo conjunto. En su despedida, la actriz expresó su agradecimiento por «la risa, el amor y los recuerdos» compartidos durante la serie, dejando claro el vínculo personal que mantenían más allá de la ficción.
Dinámica de la serie
Por su parte, Sarah Michelle Gellar también quiso rendir homenaje a su compañero, publicando un mensaje en el que reflexiona sobre su papel dentro del grupo protagonista y el impacto que tuvo en la dinámica de la serie. Su despedida fue interpretada como un reconocimiento al lugar que Brendon ocupó en el corazón del proyecto y del propio equipo.
Estos emotivos mensajes se sumaron a otras sentidas reacciones emitidas desde dentro del entorno de la popular serie, donde el elenco recordó no solo su trabajo como actor, sino también su personalidad cercana y su contribución al buen ambiente durante las grabaciones.
Brendon formó parte esencial de «Buffy» durante sus siete temporadas, consolidando un personaje que se convirtió en uno de los más queridos por el público y por sus propios compañeros.
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