Fallece a los 64 años el guitarrista de Motörhead

El guitarrista de la banda británica de hard rock Motörhead, Phil Campbell, falleció a los 64 años tras «una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación mayor», según confirmaron su familia y posteriormente el grupo en sendos comunicados.

«Con profundo pesar, debemos informar que Philip Anthony Campbell ha fallecido», escribió Motörhead en sus perfiles de redes sociales. «Phil fue un maravilloso guitarrista, escritor, intérprete y músico, que tuvo a Motörhead en sus venas. Siempre destacó por su talento con la guitarra, pero sobre todo, por su corazón. No podías estar a su lado sin esbozar una sonrisa o veinte, porque, simplemente, Phil amaba vivir y vivió con gran alegría», agregó la banda londinense.

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Phil Campbell se unió a Motörhead en 1984 y estuvo en sus filas hasta 2015, cuando el grupo se disolvió tras la muerte de su vocalista, Lemmy Kilmister.