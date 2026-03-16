98.ª edición de los Premios Óscar
Alfombra de estrellas
La gran noche de la industria cinematográfica estadounidense arrancó en Los Ángeles con lujo, glamur y mucha expectación
Agencias
El teatro Dolby de Los Ángeles volvió a ser ayer por la noche la meca del entretenimiento. A falta de conocer los ganadores de una noche muy abierta en la que Los Pecadores y Una batalla tras otra se disputaban el pulso principal y con la incógnita española de Oliver Laxe, al cierre de esta edición la ceremonia de los Óscar ya había dejado las primeras imágenes de lujo y glamur.
Por la alfombra roja habían desfilado ya, de los primeros en llegar, la australiana Rosa Byrne, elegancia en persona vestida por Dior, también Heidi Klum, con un llamativo vestido de perlas, o Odessa A’zion, vestida de Valentino con joyas de Pandora. Entre las favoritas, Jessie Buckley, que ayer por la noche aspiraba a la estatuilla de mejor actriz por Hamnet, acudió con un Chanel rojo y rosa diseñado para la ocasión, y a Oliver Laxe se le pudo ver vestido de Adolfo Domínguez.
- «Durante casi 30 años sufrí un dolor que ni en el parto y lo tenías que ocultar»
- Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes
- Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
- Inditex refuerza su presencia en la rúa Príncipe con una gran tienda de Oysho
- Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular
- El astillero francés Piriou se adelanta a Freire por el pedido de dos oceanográficos para Indonesia
- Salgueiros perde a un mozo comprometido, cofundador de Vai Nela
- El IEO documenta dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos en aguas de Cangas y Pontevedra que evidencian la «tropicalización» de Galicia