Alfombra de estrellas

El teatro Dolby de Los Ángeles volvió a ser ayer por la noche la meca del entretenimiento. A falta de conocer los ganadores de una noche muy abierta en la que Los Pecadores y Una batalla tras otra se disputaban el pulso principal y con la incógnita española de Oliver Laxe, al cierre de esta edición la ceremonia de los Óscar ya había dejado las primeras imágenes de lujo y glamur.

Por la alfombra roja habían desfilado ya, de los primeros en llegar, la australiana Rosa Byrne, elegancia en persona vestida por Dior, también Heidi Klum, con un llamativo vestido de perlas, o Odessa A’zion, vestida de Valentino con joyas de Pandora. Entre las favoritas, Jessie Buckley, que ayer por la noche aspiraba a la estatuilla de mejor actriz por Hamnet, acudió con un Chanel rojo y rosa diseñado para la ocasión, y a Oliver Laxe se le pudo ver vestido de Adolfo Domínguez.