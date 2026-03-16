Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista ministro EconomíaPXOM VigoGuerra Oriente PróximoSeguridad en BalaídosNuevas paternidadesDe las chuletas a la IA
instagramlinkedin

98.ª edición de los Premios Óscar

Alfombra de estrellas

La gran noche de la industria cinematográfica estadounidense arrancó en Los Ángeles con lujo, glamur y mucha expectación

Agencias

Los Ángeles

El teatro Dolby de Los Ángeles volvió a ser ayer por la noche la meca del entretenimiento. A falta de conocer los ganadores de una noche muy abierta en la que Los Pecadores y Una batalla tras otra se disputaban el pulso principal y con la incógnita española de Oliver Laxe, al cierre de esta edición la ceremonia de los Óscar ya había dejado las primeras imágenes de lujo y glamur.

Por la alfombra roja habían desfilado ya, de los primeros en llegar, la australiana Rosa Byrne, elegancia en persona vestida por Dior, también Heidi Klum, con un llamativo vestido de perlas, o Odessa A’zion, vestida de Valentino con joyas de Pandora. Entre las favoritas, Jessie Buckley, que ayer por la noche aspiraba a la estatuilla de mejor actriz por Hamnet, acudió con un Chanel rojo y rosa diseñado para la ocasión, y a Oliver Laxe se le pudo ver vestido de Adolfo Domínguez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents