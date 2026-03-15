Predicciones contra nominaciones

Aunque el número de nominaciones (16, todo un récord histórico) parecía otorgar de salida la condición de favorita a Los pecadores, la gala de la 98.ª edición de los premios Óscar, que se celebra esta noche —madrugada en España— en el Dolby Theatre de Los Ángeles, acabará coronando a Una batalla tras otra.

Eso es, al menos, lo que horas antes de la ceremonia apuntan los augurios más fiables, según los cuales la película de Paul Thomas Anderson, que parte con 13 candidaturas, será el título más laureado, con seis estatuillas, incluidas las de mejor filme, mejor director y mejor actor de reparto. Los pecadores, de Ryan Coogler, tendrá que conformarse con cuatro trofeos (entre ellos, el de mejor actor), mientras que Frankenstein, de Guillermo del Toro, se impondrá en tres categorías. La producción española Sirat, de Oliver Laxe, se irá sin premio.

Estas son algunas de las predicciones de Gold Derby, un portal estadounidense que desde el año 2000 se dedica a informar, analizar y debatir de forma exhaustiva sobre los principales premios de cine y de televisión y que en las últimas temporadas se ha convertido en la principal referencia del sector a la hora de hacer apuestas sobre posibles ganadores, gracias a un sofisticado método que combina de manera ponderada las opiniones de los redactores de la publicación, de un panel de periodistas expertos, de los usuarios de la web que han registrado un mayor nivel de aciertos en las ediciones anteriores y de los lectores en general.

Una batalla tras otra es la clara favorita en la categoría reina, con un 75,5% de posibilidades de llevarse la estatuilla. En los últimos días, Los pecadores ha ido recortando distancias, pero, con un 22,1% de opciones, queda todavía lejos. Cualquier otro ganador sería una sorpresa mayúscula.

Como mejor director, Paul Thomas Anderson no tiene rival. Según las predicciones, el director de Una batalla tras otra recogerá su primera estatuilla. El porcentaje de opciones de Ryan Coogler (Los pecadores) es reducidísimo. El de los otros tres nominados es directamente nulo.

En la categoría de mejor actor protagonista sí puede haber partido. Catapultado en la última semana, Michael B. Jordan llega a la cita con ventaja por su doble papel en Los pecadores, pero Timothée Chalamet aún conserva posibilidades y el brasileño Wagner Moura (El agente secreto) se presenta como el posible tapado.

Solo hay un nombre sobre la mesa en el apartado de mejor actriz protagonista, el de la irlandesa Jessie Buckley por su sentida interpretación en Hamnet. Nada menos que un 97,2% de posibilidades de ganar le otorga Gold Derby. Rose Byrne (Si tuviera piernas te daría una patada) araña un mísero 2%. Renate Reinsve, Emma Stone y Kate Hudson ni cuentan.

Como mejor actor de reparto se presentaba como un duelo entre Sean Penn (Una batalla tras otra) y Stellan Skarsgård (Valor sentimental), pero las opciones del actor sueco se han devaluado en los últimos días y Penn se consolida como el favorito. Delroy Lindo (Los pecadores) se mantiene a la expectativa.

La carrera a mejor actriz de reparto la lidera con un margen cada vez más amplio la veterana Amy Madigan (Weapons), seguida por la sorprendente Wunmi Mosaku (Los pecadores) y por una Teyana Taylor que después de ganar el Globo de Oro por Una batalla tras otra se ha ido desinflando en las apuestas.

La noruega Valor sentimental, de Joachim Trier, tiene la mayoría de las papeletas para hacerse con el Óscar a mejor película internacional, pero una victoria de la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, tampoco sería una sorpresa. Entre los cinco títulos finalistas, Sirat es el que parece tener menos opciones.

Noticias relacionadas

En el otro apartado en el que Sirat tiene una nominación, el de mejor sonido, se impone con claridad el estruendo de F1: la película. Le siguen, a bastante distancia, Los pecadores y la película española. El mérito, en cualquier caso, es para el trío Amanda Villavieja, Laia Casanova y Yasmina Praderas.