Málaga otorga su Biznaga a «Yo no moriré de amor»
La cinta de la debutante Marta Matute vence el festival con su crónica sobre la irrupción del alzhéimer en una familia
Víctor A. Gómez
El palmarés del Festival de Málaga no suele sorprender: las claras favoritas en las quinielas se imponen de sobra, habida cuenta de que destacan sobremanera en el marco de la Sección Oficial a Concurso. En el medianísimo nivel de la de este año sacaba bastantes cabezas la debutante Marta Matute y su Yo no moriré de amor. La película cumplió los pronósticos y se hizo con tres de las Biznagas principales: mejor película española, mejor actriz protagonista (Julia Escort) y mejor actor de reparto (Tomás del Estal). Sí que sorprendió el gran botín que logró la mexicana El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso: nada más y nada menos que mejor película iberoamericana, más otros dos galardones de peso.
Los que habían visto Yo no moriré de amor antes de la proyección malagueña avisaban: iba a ser la película del festival. Y no se equivocaron: la crónica de cinco años en una familia ya con silencios y distancias tras la irrupción del alzhéimer emocionó y convenció por la sutileza, capacidad de observación y registro agridulce de sus imágenes.
Iván & Hadoum, la historia de amor entre un chico trans y una joven de origen marroquí, también rascó premios, con un galardón al mejor guion, un premio especial del jurado y una mención especial para su actor Silver Chicón, que quizás sepan a poco tras las expectativas puestas en la cinta de Ian de la Rosa a su paso por la Berlinale.
La chilena Hangar rojo se llevó la Biznaga de mejor actor protagonista, para el excelente Daniel Zárate.
El premio del público fue para la malagueña Marta Díaz de Lope Díaz, por Pioneras. Sólo querían jugar.
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