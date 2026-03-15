Málaga otorga su Biznaga a «Yo no moriré de amor»

El palmarés del Festival de Málaga no suele sorprender: las claras favoritas en las quinielas se imponen de sobra, habida cuenta de que destacan sobremanera en el marco de la Sección Oficial a Concurso. En el medianísimo nivel de la de este año sacaba bastantes cabezas la debutante Marta Matute y su Yo no moriré de amor. La película cumplió los pronósticos y se hizo con tres de las Biznagas principales: mejor película española, mejor actriz protagonista (Julia Escort) y mejor actor de reparto (Tomás del Estal). Sí que sorprendió el gran botín que logró la mexicana El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso: nada más y nada menos que mejor película iberoamericana, más otros dos galardones de peso.

Los que habían visto Yo no moriré de amor antes de la proyección malagueña avisaban: iba a ser la película del festival. Y no se equivocaron: la crónica de cinco años en una familia ya con silencios y distancias tras la irrupción del alzhéimer emocionó y convenció por la sutileza, capacidad de observación y registro agridulce de sus imágenes.

Iván & Hadoum, la historia de amor entre un chico trans y una joven de origen marroquí, también rascó premios, con un galardón al mejor guion, un premio especial del jurado y una mención especial para su actor Silver Chicón, que quizás sepan a poco tras las expectativas puestas en la cinta de Ian de la Rosa a su paso por la Berlinale.

La chilena Hangar rojo se llevó la Biznaga de mejor actor protagonista, para el excelente Daniel Zárate.

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El premio del público fue para la malagueña Marta Díaz de Lope Díaz, por Pioneras. Sólo querían jugar.