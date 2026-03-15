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Consejo a sus ‘followers’ de Instagram

Los seguidores de la actriz pudieron leer hace apenas tres días su última publicación, un mensaje sobre la familia: «Escuchémonos. Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro».

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