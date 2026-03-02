Zendaya y Tom Holland ya están casados: "Te lo perdiste", ha confirmado el estilista Law Roach en la gala del Sindicato de Actores

Era una de la bodas anunciadas este 2026: Zendaya y Tom Holland ya se habrían casado en secreto, según ha anunciado el famoso estilista de la actriz, Law Roach, en la alfombra roja de los premios SAG, este domingo. Su historia de amor comenzó en 2016 durante el rodaje de 'Spiderman: Homecoming' y en enero de 2025 la protagonista de 'Euphoria' apareció en los Globos de Oro en Los Ángeles luciendo un anillo de compromiso.

Ni exclusiva, ni portada, ni comunicado oficial. 'Tomdaya', como se conoce a la famosa pareja de actores de Hollywood, ya están casados, y el mundo se ha enterado como menos lo esperaba: por una frase lanzada en plena alfombra roja. Roach, el arquitecto de la imagen de Zendaya, ya había avisado hace unos meses, cuando dijo que la celebración sería discreta, sin fotos, ni anuncios ni revistas. Ahora, al parecer, el enlace ya ha tenido lugar: "La boda ya ocurrió. Te la perdiste", ha dicho entre risas Roach a 'Access Hollywood'. Y ante la incredulidad del reportero, ha rematado: "Es totalmente cierto".

Un anillo, una palabra y una confirmación

La historia reciente comenzó el 5 de enero de 2025, cuando Zendaya apareció en los Globos de Oro con un anillo de diamante estilo 'east-west', diseñado por la joyera londinense Jessica McCormack. La pieza no solo desató rumores de compromiso, sino que convirtió ese corte en tendencia nupcial.

Al día siguiente, varios medios confirmaban el compromiso. Fuentes cercanas aseguraban que Holland llevaba tiempo planeando la pedida y que "siempre supo que era la indicada". La confirmación más romántica llegó meses después, cuando en una rueda de prensa un periodista se refirió a Zendaya como su novia, y Holland le rectificó con sola palabra: "Prometida".

Del set de Spider-Man al altar

Se conocieron en 2016, durante el rodaje de 'Spider-Man: Homecoming'. Durante años insistieron en que eran solo amigos. No fue hasta 2021 cuando unas imágenes besándose en un coche confirmaron lo que Hollywood ya intuía. Desde entonces, su relación ha sido un ejercicio constante de equilibrio entre fama global y vida privada. Ambos han reflexionado públicamente sobre la dificultad de amar bajo el escrutinio permanente.

"Un momento que crees que pertenece solo a dos personas termina compartido con el mundo entero", confesó Holland en la revista 'GQ'. Zendaya lo definió como algo "sagrado". Más tarde, en 'Elle', fue aún más clara: se trata de "proteger la paz". Esa filosofía explicaría lo de una boda lejos de flashes.

2026: la consagración

El matrimonio no llega en un año cualquiera. En 2026 la pareja compartirá pantalla por partida doble: primero en 'Spider-Man: Brand New Day' y después en la ambiciosa 'The Odyssey', la adaptación de Christopher Nolan en la que Zendaya interpreta a Atenea y Holland a Telémaco.