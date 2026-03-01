Rescatan a un ‘youtuber’ de 19 años perdido en la montaña en Andorra
Marcos Küppers relata cómo el SOS por satélite de su teléfono móvil le salvó la vida
Redacción
Marcos Küppers, un joven youtuber catalán de 19 años, ha contado en un vídeo su aventura de un día de vacaciones del pasado mes de julio en una zona montañosa de Andorra que pudo acabar en tragedia.
Küppers se animó un día caluroso de julio a conducir hasta Andorra para hacer una excursión solo. Le apetecía estar a solas con sus pensamientos rodeado de naturaleza.
El recorrido que había elegido, de unos 14 kilómetros, pasaba por tres lagos, y había muchos excursionistas. El problema surgió al cabo de un tiempo, cuando se dio cuenta de que se había perdido. El tiempo empeoró. Él iba en camiseta, con una sudadera por si refrescaba, una botella de agua y el móvil, un iPhone. Empezó a llover
Tras varios intentos fallidos por encontrar el camino, Marcos empezó a angustiarse. Siguió avanzando una hora o dos, hasta que su cuerpo «llegó a un momento en el que no lo soportó más... estaba llegando a puntos de hipotermia».
«Al estar en la montaña no tenía datos móviles, no tenía conexión», explica, y por eso no podía contactar con su familia, que fue su primer pensamiento.
«Empecé a reventar el botón de encender y apagar el iPhone, porque sabía que cuando pulsas varias veces acabas activando el sistema de SOS del móvil y te deja contactar con servicios de emergencia», relata.
Consiguió activar el servicio de SOS por satélite y el iPhone le fue guiando paso a paso. «Por fin se Aún pasó un buen rato hasta que llegó un equipo de emergencias francés, pero su aventura tuvo final feliz.
