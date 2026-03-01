Los Gemeliers reaparecen tras sufrir una agresión
«Mi mayor miedo fue pensar que me quedaba ciego», relató Jesús, uno de los hermanos, en «De Viernes»
Lucía Garrido Vázquez
Hace tan solo una semana que saltaba la noticia de la agresión que habían sufrido Los Gemeliers a la salida de una discoteca de Madrid y, tras estos días en los que se han estado recuperando de las secuelas físicas y asumiendo todo lo que ha pasado, decidieron sentarse en el plató del programa De Viernes para contar qué es exactamente lo que sucedió y cómo se encuentran.
Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo habían organizado una fiesta por su 27 cumpleaños para la que habían reunido a familiares y amigos y lo que se suponía que iba a ser una gran noche junto a los suyos, terminó convirtiéndose en una pesadilla que nunca van a olvidar, y es que según han contado, a la salida de la discoteca de la capital, un grupo de personas comenzó a insultarles para, después, agredirles incluso utilizando gas pimienta.
Fue Jesús quien se llevó la peor parte junto a su novia y uno de sus amigos, ya que tal y como relató en el programa, al salir del local vio a dos personas detrás de ellos mientras se dirigían hacia un taxi para marcharse a casa: «Uno de mis amigos estaba dentro del taxi y le sacaron. Entonces escucho ‘vamos a por esos maricones’. En ese momento se acercan un grupo de chicos y yo vuelo metros hacia atrás y ya veo que están persiguiéndonos. Un amigo mío se pone delante de mí como escudo, y se va hacia ellos para intentar frenarlos... y se enzarzan con él. Le tiran al suelo, le pegan, le pisan la cabeza...», contó.
Para intentar separarlos, la novia de Jesús se interpone sin éxito entre los dos, recibiendo los golpes. Es entonces cuando Jesús se mete por el medio para intentar sacar a su amigo: «Le pregunté a un chico que estaba a mi lado qué estaba pasando. Y a pocos centímetros de la vista me echó gas pimienta. No he vuelto a ver bien, y las noticias no son muy buenas», explicó.
Los agresores, identificados
Los agresores, en cuanto se dieron cuenta de que les estaban grabando, salieron corriendo, aunque por lo que cuentan, son clientes habituales de la discoteca y están identificados.
Por su parte, Dani seguía dentro de la discoteca, hasta que le avisaron de lo que había pasado con su hermano: «Veo a mi hermano en una situación horrible, de falta de aire, sin poder ver... gritando dónde estamos. Fui directamente a por él a abrazarle que era lo que estaba pidiendo», explicaba.
Ahora Los Gemeliers se están recuperando del susto y, confiando que no vuelva a pasar, mientras han recibido el apoyo de muchos rostros conocidos.
