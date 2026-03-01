Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Israel ataca IránEl milagro de la doctora QuirogaCelta - LyonComercios vigueses con historia: ArjerizSalarios en Galicia
instagramlinkedin

Los Gemeliers reaparecen tras sufrir una agresión

«Mi mayor miedo fue pensar que me quedaba ciego», relató Jesús, uno de los hermanos, en «De Viernes»

Los Gemeliers, en una imagen reciente. | EUROPA PRESS

Los Gemeliers, en una imagen reciente. | EUROPA PRESS

Lucía Garrido Vázquez

Madrid

Hace tan solo una semana que saltaba la noticia de la agresión que habían sufrido Los Gemeliers a la salida de una discoteca de Madrid y, tras estos días en los que se han estado recuperando de las secuelas físicas y asumiendo todo lo que ha pasado, decidieron sentarse en el plató del programa De Viernes para contar qué es exactamente lo que sucedió y cómo se encuentran.

Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo habían organizado una fiesta por su 27 cumpleaños para la que habían reunido a familiares y amigos y lo que se suponía que iba a ser una gran noche junto a los suyos, terminó convirtiéndose en una pesadilla que nunca van a olvidar, y es que según han contado, a la salida de la discoteca de la capital, un grupo de personas comenzó a insultarles para, después, agredirles incluso utilizando gas pimienta.

Fue Jesús quien se llevó la peor parte junto a su novia y uno de sus amigos, ya que tal y como relató en el programa, al salir del local vio a dos personas detrás de ellos mientras se dirigían hacia un taxi para marcharse a casa: «Uno de mis amigos estaba dentro del taxi y le sacaron. Entonces escucho ‘vamos a por esos maricones’. En ese momento se acercan un grupo de chicos y yo vuelo metros hacia atrás y ya veo que están persiguiéndonos. Un amigo mío se pone delante de mí como escudo, y se va hacia ellos para intentar frenarlos... y se enzarzan con él. Le tiran al suelo, le pegan, le pisan la cabeza...», contó.

Para intentar separarlos, la novia de Jesús se interpone sin éxito entre los dos, recibiendo los golpes. Es entonces cuando Jesús se mete por el medio para intentar sacar a su amigo: «Le pregunté a un chico que estaba a mi lado qué estaba pasando. Y a pocos centímetros de la vista me echó gas pimienta. No he vuelto a ver bien, y las noticias no son muy buenas», explicó.

Los agresores, identificados

Los agresores, en cuanto se dieron cuenta de que les estaban grabando, salieron corriendo, aunque por lo que cuentan, son clientes habituales de la discoteca y están identificados.

Por su parte, Dani seguía dentro de la discoteca, hasta que le avisaron de lo que había pasado con su hermano: «Veo a mi hermano en una situación horrible, de falta de aire, sin poder ver... gritando dónde estamos. Fui directamente a por él a abrazarle que era lo que estaba pidiendo», explicaba.

Noticias relacionadas

Ahora Los Gemeliers se están recuperando del susto y, confiando que no vuelva a pasar, mientras han recibido el apoyo de muchos rostros conocidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cirujana baionesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
  2. «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
  3. Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
  4. «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
  5. La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro
  6. El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
  7. El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League
  8. La Xunta invierte 780.000 euros en la contención del talud de la autovía

“Ocurre, pero muy pocas veces, que una familia tenga en casa un cuadro de gran valor sin ser consciente de ello”

“Ocurre, pero muy pocas veces, que una familia tenga en casa un cuadro de gran valor sin ser consciente de ello”

La mano de Bodegas Arzuaga empieza a notarse en Pazo de Rubianes

La mano de Bodegas Arzuaga empieza a notarse en Pazo de Rubianes

El cementerio de Matamá conmemora sus cien años de descanso y juventud eternos

El cementerio de Matamá conmemora sus cien años de descanso y juventud eternos

El boom de reconvertir bajos comerciales no resuelve el problema de vivienda en Cangas

El boom de reconvertir bajos comerciales no resuelve el problema de vivienda en Cangas

Vigo ya es el puerto líder de España en frutas con 212.000 toneladas: así funciona el «reloj» de Guixar

Vigo ya es el puerto líder de España en frutas con 212.000 toneladas: así funciona el «reloj» de Guixar

El Celta muda de piel para Montilivi

El Celta muda de piel para Montilivi

Cerca de 480 hectáreas contribuyen a bajar la huella de carbono de la industria

Cerca de 480 hectáreas contribuyen a bajar la huella de carbono de la industria

La lucha diaria de la familia de Mara, de 4 años: "Si no peleas, no hay recursos"

La lucha diaria de la familia de Mara, de 4 años: "Si no peleas, no hay recursos"
Tracking Pixel Contents