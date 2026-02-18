Ethan Hawke se sigue haciendo grande en «The Weight»

Ethan Hawke lleva rodando películas desde los 14 años (tiene 55) y, aunque a lo largo de este tiempo sus habilidades han sido generalmente infravaloradas, las interpretaciones que ha ofrecido en 2025 han servido para despejar cualquier duda restante sobre su talento camaleónico.

Hawke podría ganar el próximo 15 de marzo el Óscar al mejor actor protagonista por su trabajo en Blue Moon, donde interpreta al amargado compositor gay Lorenz Hart —es imperdonable que hasta ahora nunca hubiera sido candidato al premio en esa categoría—, y en este último año también ha encarnado a un demoníaco asesino de niños en Black Phone 2, a una especie de alma gemela del gran Jeffrey Lebowski en la aclamada serie detectivesca The Lowdown.

Y en la película que ayer presentó fuera de concurso en la Berlinale, interpreta a un personaje que en su día bien podrían haber interpretado Robert Mitchum o Paul Newman, definido por la ira, la angustia y un rígido sentido del deber.

Diseñada a imagen de thrillers de supervivencia setenteros como Defensa (1972) y Carga maldita (1977), The Weight se sitúa durante la Gran Depresión estadounidense para seguir a un grupo de presos que deben transportar varias mochilas llenas de lingotes de oro a través de los bosques de Oregón. En su primer largometraje, el director Padraic McKinley convierte el periplo de esos hombres en una sucesión de desafíos cada vez más intensos, y contempla cómo los miembros del grupo van estrechando lazos a medida que comprenden que necesitarán ayudarse mutuamente para sobrevivir.

El grupo que lidera el personaje encarnado por Hawke pretende tener tintes alegóricos: sus miembros son víctimas de un sistema injusto, oprimidos y obligados a cumplir las órdenes de los ricos y poderosos para poder alcanzar un grado mínimo de libertad. Es una lástima, eso sí, que la película no profundice más en sus personalidades. Asimismo, el propio viaje no resulta tan peligroso como cabría esperar, en parte porque durante su transcurso se suceden algunas situaciones que desafían la lógica. McKinley, pese a ello, mantiene la tensión dramática a través de una sucesión de impactantes momentos de acción equilibrados, eso sí, con varios interludios de inquietante calma durante los que el frondoso paisaje de árboles imponentes envueltos en niebla simbolizan a la perfección los peligros que la misión plantea. En cualquier caso, casi todo cuanto The Weight tiene de recomendable se lo debe al trabajo de Hawke, que asimismo funciona a modo de demostración de que a estas alturas no hay registro interpretativo —ni siquiera el tipo de papeles físicos que ha evitado generalmente a lo largo de su carrera— que el actor no pueda dominar.

Los estragos de la demencia

Nada menos que seis días después de su inicio, la presente edición de la Berlinale finalmente ha proyectado alguna película a competición cuya inclusión entre las candidatas al Oso de Oro resulta indiscutible. La primera, Queen at Sea, es el primer largo que el estadounidense Lance Hammer dirige desde que se dio a conocer hace casi dos décadas con Ballast (2008), y se sirve de sendas interpretaciones impecables de Juliette Binoche y Tom Courtenay para ofrecer una reflexión demoledora sobre los estragos que la demencia.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el nuevo wéstern del australiano Warwick Thornton, un director que ha dedicado su carrera a explorar los traumas que la sangrienta violencia colonial ha causado a su país. Mientras combina con eficacia momentos impactantes de acción y comentario social, Wolfram se las arregla para rezumar amenaza, crueldad y podredumbre y, aun así, ser en todo momento una película deslumbrantemente bella.