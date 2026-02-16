«Hay que decirlo: ser trans es maravilloso»

¿A qué necesidad creativa responde ‘Iván & Hadoum’?

He querido contar una historia de amor clásica con personajes que no lo son, algo así como una versión de Romeo y Julieta en los invernaderos almerienses, y hacer una película que ofrezca al espectador un refugio de amor; eso es algo que todos necesitamos, sobre todo en este presente. Iván y Hadoum también responde a mi necesidad de ver en la gran pantalla historias con las que yo pueda sentirme identificado, protagonizadas por personajes que son trans y que no sienten conflicto a causa de ello.

¿Siente que el cine suele abusar del victimismo al retratar la experiencia trans?

Sin duda, y hay que cambiar esa narrativa. Hay que decirlo más: ser trans es realmente maravilloso, porque te da la oportunidad de ser la persona que necesitas ser. Yo volvería a pasar por todo lo que he pasado. Es cierto que en el pasado las personas trans han sido sometidas a mucho sufrimiento, y que eso sigue pasando. Pero el cine crea referentes, y mostrar a un personaje trans cuyos problemas, cuyos dilemas y cuyo dolor no tiene que ver con su sexualidad, a lo mejor podemos cambiar las cosas.

En ‘Iván & Hadoum’ el conflicto principal tiene que ver con el sistema capitalista...

Es que el género está completamente relacionado con el capitalismo, porque el capitalismo es lo que creó el género. La sociedad exige que las personas transmasculinas nos integremos en la masculinidad hegemónica, patriarcal y explotadora. Mucha gente nos percibe como un peligro porque nuestra existencia es una amenaza para el sistema.

No es una película sobre la transfobia, pero en ella se entrevé cierta violencia contenida. ¿Es representativa del momento?

Sí, contra las personas trans hay mucha violencia emocional cotidiana que muchas veces es muy invisible y que, precisamente por eso, resulta especialmente dolorosa. En otras palabras, las miradas son matadoras; lo digo por experiencia, porque las sigo teniendo, y las voy a tener siempre. La sociedad nos tolera pero no quiere integrarnos, en cuanto queremos tener una vida plena, afloran los límites que se nos han impuesto.

