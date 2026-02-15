Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raphael, enamorado como el primer día

Con más de 70 años en los escenarios, está a punto de celebrar 55 años de casado con Natalia Figueroa, sin duda, la mujer de su vida: «Gran señora, maravillosa, con ella sí que me tocó la lotería, el mayor premio».

