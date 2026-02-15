A Carlos Herrera, desde Abu Dabi
Juan Carlos I afirma que su salud es «excelente»
Redacción
El rey emérito, Juan Carlos I, de 88 años, asegura que se encuentra «excelentemente bien» de salud y que su intención es regresar a España en un futuro cercano. «Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien», trasladó al periodista Carlos Herrera en Abu Dabi, que difundió el mensaje del rey emérito.
La COPE publica esta información en un momento en el que se suceden las especulaciones sobre el estado de salud del ex jefe de Estado tras su ausencia en el funeral de su cuñada Irene de Grecia.
El rey emérito ha pedido al comunicador que transmita su agradecimiento a todos los que se han preocupado por su estado de salud. Asegura que solo sufre los «problemas de achaques normales» de su edad y bromea al respecto: «Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo».
Asegura que se siente «feliz» y ha comunicado su intención de regresar a España en un futuro cercano. «Pronto volveré a visitar España», anunció, para después despedirse con «un abrazo para todos».
