El conselleiro Román Rodríguez, una «dama galega» en Lalín

Vestido con el traje tradicional gallego de mujer, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, se presentó ayer en Lalín para inaugurar la 14.ª edición de Emporcarte, una exposición artística en torno al cocido. Él mismo aclaró el porqué de su original atuendo. Más tarde acudiría al Vermú de Señoritas de la localidad y, después, a la celebración de las bodas de plata «dun bo amigo», una ceremonia para la que se vistió de «dama galega», remarcó, apuntando que hace 25 años esa boda fue también un sábado de Carnaval. «Se xa antes lle tiña respecto ao traxe galego, agora aínda lle teño máis, porque é moi difícil de levar e debe de ser máis difícil aínda bailar con el. Iso si, abrigar, abriga», dijo.