A Charli XCX no le gusta la fama

Dado que su resistencia a tomarse en serio el estrellato en la música pop ha resultado esencial en la creación de su imagen pública, tiene sentido que —ahora que parece decidida a abrirse camino también en el cine— Charli XCX haya producido y protagonizado una película sobre los peligros de la fama y las dificultades que entraña ser creativa —y fiel a una misma— en una industria dominada por manipuladores, aduladores y embaucadores.

«En 2024 atravesé una transición extrema en mi carrera, porque tras pasar años siendo una artista pop situada en los márgenes y apoyada por unos fans en su mayoría homosexuales, la publicación de mi álbum Brat me dio acceso a un público mucho más amplio», explicó ayer la cantante británica en la Berlinale acerca del origen de The Moment, que se presenta en el certamen alemán fuera de competición. «Y, aunque me sentí muy agradecida, noté que estaba perdiendo el control de mi carrera».

Dirigida por el fotógrafo Aidan Zamiri y construida a la manera de un falso documental, la película sin duda intenta reflejar con honestidad lo que Charli siente, pero lo que cuenta ni es precisamente nuevo ni se relata de forma especialmente original.

Ambientada a finales de 2024, retrata a la artista en el que hasta la fecha es el momento de mayor éxito de su carrera, una situación que al parecer la hace sentirse miserable. Exhausta y siempre molesta, no sabe qué hacer ahora que el verano de ese año ha llegado a su fin. Ante la desesperación por prolongar el fenómeno el mayor tiempo posible, los representantes de la industria musical que la rodean la han convencido para que promocione una tarjeta de crédito y acceda a protagonizar una de esas películas-concierto que tantos beneficios han proporcionado a divas como Taylor Swift y Beyoncé, y The Moment se sirve de ese hilo argumental para poner de relieve, con sus intentos de humor absurdo, cómo las discográficas y los intereses corporativos vampirizan el éxito de los artistas.

Mientras lo hace, la película en ningún momento deja que sus tramas ofrezcan más que simples planteamientos para gags que nunca llegan a funcionar. Entretanto, la idea general que transmite es que resulta muy difícil ser Charli XCX cuando alrededor todos son estúpidos. Y aunque a lo largo del metraje Charli deja en evidencia aquello contra lo que lucha, no queda claro para qué lucha salvo en un monólogo final que convierte lo que pretendía ser una sátira en una melodramática operación de autojustificación.