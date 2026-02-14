Los vigueses Zålomon Grass ponen letra al ICE
«Riders of the Night» ,el adelanto de su nuevo disco, es un alegato contra la violencia y la pérdida moral
La banda viguesa Zålomon Grass lanza el próximo 26 de febrero «Riders of the Night», primer single y videoclip de adelanto del nuevo álbum, actualmente en producción. La canción, una pieza de rock clásico con un sonido más crudo y contundente, denuncia en su letra la crueldad del ICE estadounidense y se inspira en la espiral de violencia que se viene gestando en Estados Unidos en los últimos meses.
Con una narrativa lírica de corte cinematográfico, la banda construye en «Riders of the Night» un relato que narra la historia de una víctima que acaba convirtiéndose en verdugo y reflexiona sobre «cómo la pérdida de la brújula moral y la sed de venganza puede terminar por transformarte en un monstruo», afirma el grupo de rock vintage.
Este nuevo trabajo supone un salto cualitativo para Zålomon Grass, al tratarse de un proyecto de clara ambición internacional. Por primera vez en su trayectoria, la banda está grabando el álbum en varios estudios profesionales de referencia, con el objetivo de capturar distintos matices sonoros y atmósferas técnicas de carácter analógico. Un enfoque itinerante que refleja la madurez artística del grupo y su voluntad de expandir horizontes más allá de sus fronteras habituales.
«Este álbum es el resultado de una búsqueda constante de la autenticidad. Grabar en diferentes estudios profesionales nos permitirá enriquecer nuestro sonido con nuevas texturas, nuevas técnicas y nuevos medios, mientras mantenemos la esencia pura y analógica de Zålomon Grass», explica el grupo vigués.
