Urdangarin carga contra la Casa Real

El excuñado del rey Felipe VI ha decidido contar en primera persona cómo fue su etapa en la cárcel en este libro titulado Todo lo vivido que se ha publicado esta semana. Hasta el momento, las declaraciones de Iñaki Urdangarin han sido de lo más reveladoras e impactantes. Concretamente un año, ocho meses y dos días después de salir de la cárcel, tomaba la palabra gracias a su gran amigo Jordi Basté en una entrevista para Pla Seqüència, un programa de La 2 Cat... Lo que fue solo el comienzo de una trayectoria de declaraciones que destapan el comportamiento de los miembros de la Casa Real desde dentro.

Desde que el rey Juan Carlos I decidía escribir sus memorias con numerosos episodios y declaraciones de miembros de la Casa Real, esta ha sido una línea que muchos han decidido seguir. Isabel Preysler contaba sus desamores en sus memorias recientemente e incluso Cayetano Martínez de Irujo confesaba que escribiría un libro como tributo a su difunta madre, la duquesa de Alba. En este torrente de vidas privadas de realeza y aristocracia, Urdangarin se ha subido al barco de forma exitosa: sus declaraciones están dando la vuelta al mundo.

El estallido del Caso Nóos en 2010 marcó un punto de inflexión no solo judicial, sino también personal e institucional para Iñaki Urdangarin. De yerno integrado en el núcleo más visible de la Casa Real pasó a convertirse, en cuestión de meses, en el foco de una crisis reputacional sin precedentes para la institución. Pero más allá del plano político, lo que subraya con mayor carga emocional es la dimensión familiar y el dolor que ha arrastrado desde entonces por su ‘desplazamiento’.

Contra la Casa Real

Sobre la reina Letizia, su discurso es mucho más escueto que con el resto de la familia. Ante la insistencia de Évole en una entrevista, Urdangarin sostuvo que apenas tuvo trato con ella y que no existieron episodios relevantes que merezcan ser contados en sus memorias, motivo por el que su nombre no aparece en el libro... Pero no es el caso de otros. Lo que resultó más doloroso de asimilar, y no digamos para Cristina, fue la postura familiar desde un punto de vista humano. «Nuestra idea de la familia era la de un vínculo que acoge, cuida, defiende... Y a nosotros nos faltó eso, no por parte de todos los miembros, pero sí en gran medida», dice en sus memorias.

Lo que está claro es que, con estas memorias, Urdangarin vuelve a abrir el debate sobre cómo se gestionó una de las mayores crisis de la monarquía española, tanto en el plano institucional como en el estrictamente humano.