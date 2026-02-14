Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los súper, nuevos baresVigues que se enfrentó a AlcarazOkupas en VigoFaro da CulturaMorre Alonso Montero
instagramlinkedin

Javier Ambrossi bromea sobre su situación sentimental

Clara méndez

Javier Ambrossi ha debutado como presentador en el Benidorm Fest, en un espacio que no es fácil, por su longitud, sus numerosos participantes, sus altas expectativas, la exigencia del público y su condición de directo.

Durante el trancurso del concurso, el director ha promeado acerca de su situación sentimental. «Es un tema muy bueno para mí que saquéis el tema del amor», exclamó a raíz de una canción en el Benidorm Fest que hablaba de amor y desamor. «Os puedo dar mucho juego», aseguró, elevando las cejas, mientras sus compañeros de escenario reían y algunos usuarios aplaudían en redes «la naturalidad con la que habla de su ruptura» y su «autenticidad».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents