Javier Ambrossi bromea sobre su situación sentimental
Clara méndez
Javier Ambrossi ha debutado como presentador en el Benidorm Fest, en un espacio que no es fácil, por su longitud, sus numerosos participantes, sus altas expectativas, la exigencia del público y su condición de directo.
Durante el trancurso del concurso, el director ha promeado acerca de su situación sentimental. «Es un tema muy bueno para mí que saquéis el tema del amor», exclamó a raíz de una canción en el Benidorm Fest que hablaba de amor y desamor. «Os puedo dar mucho juego», aseguró, elevando las cejas, mientras sus compañeros de escenario reían y algunos usuarios aplaudían en redes «la naturalidad con la que habla de su ruptura» y su «autenticidad».
