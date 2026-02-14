El director de ‘Piratas del Caribe’ combate a la IA

Incluso desde antes del estreno de Terminator (1984) hace más de 40 años, el cine se ha acostumbrado a advertirnos de que los avances tecnológicos acabarán convirtiendo nuestro mundo en una terrible distopía. Y, si tenemos en cuenta qué poco caso hemos hecho de ella, resulta del todo lógico que la primera película dirigida por el estadounidense Gore Verbinski en casi una década reincida en esa profecía.

Presentada ayer en la Berlinale fuera de competición, Buena suerte, pásalo bien y no mueras mezcla acción y sátira para explotar nuestro miedo a la posibilidad cada vez menos remota de que la tecnología nos deshumanice y hasta nos reemplace. Con ese fin, imagina una versión del presente en la que un héroe solitario venido del futuro –Sam Rockwell, puro frenesí– emprende la misión de detener el inminente apocalipsis de la inteligencia artificial y salvar a la humanidad de los peligros de las redes sociales, contando para ello con la ayuda de un puñado de personas corrientes por completo carentes de la cualificación necesaria para el trabajo.

«El humor a menudo puede vehicular la forma más feroz de crítica», afirma Verbinski acerca de las generosas dosis de comedia hilarante, a ratos muy payasa y casi siempre negrísima, que aderezan lo que en esencia es un inquietante relato de terror tecnológico. «Los chistes son como las gotas de medicina que inyectas en un bombón». En su transcurso, la película avanza desbordante de energía propia de cartoon y a ritmo vertiginoso, entretanto dejando claro al espectador de que absolutamente cualquier cosa puede suceder en cualquiera de sus escenas, ya sea un tiroteo en una escuela, una clonación, unos asesinos enmascarados, una horda de adolescentes zombis...