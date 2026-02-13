Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosalía marida su «Sauvignon blanc» con tortilla

Rosalía, en el vídeo de cocina. | VOGUE YOUTUBE

Laura Estirado

Barcelona

Rosalía vuelve a marcar tendencia, esta vez en los fogones. La diva catalana, protagonista de la portada especial de primavera de Vogue USA ha sorprendido preparando su propia tortilla de patatas, «generosa» con la cebolla, en una entrevista grabada para la sección ‘¡Y a servir!’ del canal de YouTube de la revista. La escena coincide con el estreno del videoclip de ‘Sauvignon blanc’, una de las canciones más escuchadas de su último álbum, Lux. Y como todo en Rosalía, incluso una receta tradicional española se convierte en un guiño a su universo musical. En el vídeo, ofrece a dos amigos una copa de vino elaborado con esas uvas francesas, conectando cocina y lanzamiento con naturalidad.

