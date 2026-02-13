Mette-Marit, en ‘shock’

La monarquía noruega es una de las tres casas reales salpicadas por el caso Epstein. Una de las señaladas es Mette-Marit, la esposa del príncipe heredero, sale unas 1.000 veces en los documentos desclasificados del pederasta, con quien se relacionó entre 2011 y 2014, cuando ya había sido condenado por prostitución de una menor. El Palacio real de Oslo no deja de achicar agua para contener el escándalo. Lo último, el envío de cartas a las fundaciones y organizaciones de las que Mette-Marit es patrona.

De acuerdo con la cadena pública del país NRK, la princesa heredera Mette-Marit de Noruega ha enviado una carta a las organizaciones que patrocina, solicitando «más tiempo antes» de proporcionar «explicaciones» detalladas sobre sus conexiones con Jeffrey Epstein.

La misiva ha sido enviada a través del palacio real, que califica su propia comunicación sobre Jeffrey Epstein en 2019 de «sobria», si bien ha prometido también que dará información más detallada más adelante.

En la declaración, dice que no está «emocionalmente preparada» para hablar más sobre el asunto en este momento y pide comprensión mientras reúne fuerzas para responder con calma.

La carta reza así: «La princesa heredera se encuentra en una situación muy difícil, con varios desafíos a la vez [el juicio de su hijo y sus propios problemas de salud]. Espera que se comprenda que necesita tiempo para recomponerse».

En la vecina Suecia, otro nombre resuena estos días en relación con el caso Epstein: Magdalena de Suecia, hija de los reyes Carlos Gustavo y Silvia, señalada en un libro publicado en 2020 como objeto de una supuesta «obsesión» por parte del financiero.

Según el periodista y escritor estadounidense Ian Halperin, autor del libro Sexo, mentiras y dinero sucio de la poderosa élite del mundo, Epstein habría desarrollado una fijación personal con la hija menor de los reyes de Suecia.

Noticias relacionadas

«Decía que era la royal más sexi del mundo. Estaba obsesionado con ella», asegura Halperin, que sostiene que el encuentro entre ambos se produjo en un evento benéfico celebrado en Nueva York, cuando Magdalena residía en la Gran Manzana.