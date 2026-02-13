Katie Holmes se despide de James Van Der Beek con una emotiva carta manuscrita: "Lloro esta pérdida con gratitud por su huella"

La muerte de James Van Der Beek ha dejado en 'shock' a toda una generación. El actor, inolvidable rostro de 'Dawson crece', falleció el 11 de febrero a los 48 años tras una larga batalla contra un cáncer colorrectal que llevó en silencio durante años. Y ahora, quienes compartieron con él no solo una serie, sino una etapa vital, comienzan a despedirse con palabras cargadas de emoción.

La más conmovedora ha sido Katie Holmes. Reservada casi siempre en lo público, la actriz ha roto su habitual discreción para rendir homenaje a su compañero de reparto y amigo con una carta manuscrita publicada en Instagram: una página entera escrita desde el corazón.

"Hay mucho que procesar", confiesa Holmes. "Estoy muy agradecida de haber compartido una parte del viaje de James. Es muy querido".

Una despedida escrita a mano

Holmes, que interpretó a Joey Potter durante las seis temporadas de la serie, se dirige a Van Der Beek por su nombre de pila, James, como quien habla a alguien que sigue presente en la memoria. Le agradece, sobre todo, haber compartido con ella "el espacio de su imaginación", un lugar que define como "sagrado".

Destellos de una juventud compartida

No hay grandes detalles ni anécdotas explícitas, pero sí destellos de una juventud irrepetible: las risas, las conversaciones sobre la vida, las canciones de James Taylor, "las aventuras de una juventud única".

En apenas unas líneas, Holmes consigue condensar lo que fue para muchos 'Dawson crece': una historia generacional que marcó a millones de espectadores a finales de los 90 y principios de los 2000.

"Coraje. Compasión. Generosidad. Fortaleza"

La actriz resume el carácter del actor con cuatro palabras que suenan casi como un epitafio: "Coraje. Compasión. Generosidad. Fortaleza". Para ella, Van Der Beek vivió "el viaje de un héroe".

Un homenaje breve, pero lleno de peso emocional, que conecta directamente con la imagen que muchos guardan de él: la de un actor querido dentro y fuera de la pantalla.

El abrazo a Kimberly y a sus seis hijos

El mensaje de Holmes no se queda solo en el recuerdo personal. Una parte importante de su carta va dirigida a Kimberly, la esposa del actor, y a sus seis hijos, hoy enfrentados no solo al duelo, sino también a una situación económica difícil tras años de costosos tratamientos médicos.

James Van Der Beek con su familia.

"Te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus maravillosos hijos", escribe la actriz, extendiendo el abrazo más allá de Hollywood.

El reparto de 'Dawson crece', unido en el adiós

El adiós de Katie Holmes ha sido solo uno de los muchos gestos que han inundado las redes en las últimas horas. Michelle Williams, Joshua Jackson, Kerr Smith o Busy Philipps también han recordado al actor con mensajes profundamente personales.

Mary-Margaret Humes, quien interpretó a su madre en la serie, lo llamó "mi gentil guerrero" y pidió respeto por la privacidad de la familia en estos momentos. Busy Philipps, visiblemente devastada, escribió: "James era único entre mil millones... lo echaremos de menos para siempre".

Un reencuentro benéfico marcado por la ausencia

El pasado mes de septiembre, el elenco se reunió en Nueva York en un evento benéfico para recaudar fondos contra el cáncer. Van Der Beek, ya muy debilitado, no pudo acudir en persona, aunque apareció virtualmente para agradecer el apoyo.

"No puedo creer que no pueda ver a mi maravilloso reparto en persona. Es absolutamente conmovedor lo mucho que habéis hecho por mí esta noche", expresó entonces, emocionado.

Actor, esposo, padre y amigo, James Van Der Beek deja un vacío inmenso entre quienes crecieron viéndolo cada semana en televisión y entre quienes lo conocieron más allá del personaje.

Su historia, como ha escrito Holmes, queda ahora atravesada por la ausencia, pero también por la gratitud.