El apartamento de los horrores de Epstein en París

A dos pasos de los Campos Elíseos, se encuentra una de las lujosas propiedades de Jeffrey Epstein. Un apartamento de 800 metros cuadrados valorado en unos 8 millones de euros que el criminal sexual adquirió en 2001. Entre el lujo y la sofisticación, su despacho. Cuatro paredes repletas de fotografías enmarcadas de niñas desnudas, algunas incluso junto a Epstein. Resulta difícil creer que pudieran pasar inadvertidas para cualquiera que visitara la vivienda. De hecho, en 2019, Radio France contactó con un artesano que trabajó en la propiedad y reconoció que le impactó «la cantidad de fotos de chicas jóvenes en el apartamento». «Cuando vimos las fotos, no pensamos en pedofilia, pero rozaban el límite...».

Las imágenes fueron solo el primer indicio de que en aquellos cientos de metros sucedían cosas horribles. Los archivos publicados después lo confirmaron. Miles de e-mails en los que se demuestra que Epstein organizaba viajes en grupo a París con sus íntimos para que disfrutasen de «fiestas» con chicas de todas las edades.

París no solo era la ciudad donde captaban a muchas de las jóvenes, también era el lugar al que llevaban en jets privados a chicas procedentes, sobre todo, de Letonia, Ucrania o Rusia, engañadas bajo el pretexto de convertirlas en modelos.