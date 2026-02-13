Alborán, ante su gira más ambiciosa
Su «Global Tour KM0» arrancará en Chile y le llevará por América, España y Europa
E.P.
Pablo Alborán, tras el reciente lanzamiento de su nuevo disco, KM0,presentó ayer la gira más ambiciosa de su carrera: Global Tour KM0, que consolida su madurez artística y sonora, que arrancará en mayo y con la que recorrerá las principales ciudades de España y países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa en los próximos meses.
Una vuelta al punto de partida, con más fuerza que nunca, prometiendo emocionar a todos los asistentes unificando la pasión y emoción de sus grandes clásicos, con el sonido innovador de su último trabajo, compuesto por 14 canciones como ‘Vámonos de aquí’, ‘La vida que nos espera’ o ‘Si te quedas’, con colaboraciones con reconocidos artistas como Vicente Amigo en ‘Planta 7’ o Ana Belén en ‘Inciso’.
El tour arrancará en Chile. De ahí pasará por Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil... sin parar. Ya en España, la primera fecha prevista es el 2 de mayo en Bilbao. Luego, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y otras ciudades. En octubre le espera México y en enero Estados Unidos y después Europa.
Alborán avanza que sus conciertos girarán en torno a su repertorio de los últimos 15 años y, también, su último disco. Sobre el escenario, asegura que «vamos a poder pasar de lo más íntimo a lo más espectacular». «Estoy muy contento, con muchas ganas de que la gente vea lo que estoy preparando», dice.
