Laxe brilla en el almuerzo de los Óscar

Los Ángeles acogió el lunes el tradicional Luncheon, almuerzo de los nominados a los Óscar de Hollywood, una velada clave de la temporada que reunió en el hotel Beverly Hilton a buena parte de las grandes estrellas del año. Entre los invitados no faltaron el director gallego Oliver Laxe, nominado por «Sirat», que compartió foco con nombres tan potentes como Emma Stone, Timothée Chalamet o Jacob Elordi antes de la gran noche del 15 de marzo.

Benicio del Toro, en la imagen junto a Stacy Ike, destacó la actuación de Bud Bunny en la Super Bowl. | EUROPA PRESS

Una cita en la que estuvieron presentes cerca de 230 aspirantes en 24 categorías, de intérpretes a equipos técnicos, y que, como es habitual, culminó con la famosa foto de familia de todos los nominados, pero que dejó una imagen inesperada que ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Unos momentos después, las cámaras captaron una conversación cómplice entre Jacob Elordi y Oliver Laxe, dos de los nombres que más ruido están haciendo en esta carrera hacia la estatuilla, un intercambio de confidencias que muchos han leído como el cierre perfecto de un círculo cinéfilo que empezó semanas atrás, cuando el protagonista de «Frankenstein» convirtió la película de Laxe en una recomendación personal para todo aquel que le pregunte qué ver en los cines.

El fragmento del vídeo que desde ayer comparten muchos programas de TV arranca precisamente con un Jacob Elordi ya rendido ante «Sirat», encontrándose cara a cara con Oliver Laxe en la comida de los nominados. En él, se les ve a ambos inclinados el uno hacia el otro, hablando al oído entre risas mientras por la sala desfilan estrellas como Emma Stone, Guillermo del Toro o Timothée Chalamet. En las redes, muchos usuarios han señalado la potencia simbólica de la imagen, la de un actor nominado por «Frankenstein» compartiendo mesa en Hollywood con Oliver Laxe gracias a una película española rodada a contracorriente.

El interés por la escena viene de atrás, en concreto de hace solo unos días, durante el Festival de Santa Bárbara, cuando Elordi contó que «Sirat»es una de las películas que más le han marcado este año y lanzó casi una consigna al público. «No leas nada sobre ella, ve al cine con un amigo si puedes, luego cena un poco, vas a tener que hablar de ello… pero no mires nada, solo ve a verla», afirmó, subrayando además la importancia de verla con un gran sonido, una mención directa a la nominación de la cinta en esa precisa categoría.

En el almuerzo, el elenco de «Sinners», encabezado por Michael J. Fox, vivió su gran momento en el Luncheon, al llegar como la película con más candidaturas a la 98ª edición de los premios. Fox, nominado a mejor actor; Ryan Coogler, a mejor director; y Wunmi Mosaku, a mejor actriz, fueron algunos de los más aplaudidos al ser llamados al escenario para la tradicional foto de generación previa a la gala del 15-M. También el director de «Frankenstein», Guillermo del Toro , uno de los últimos en ser anunciado, fue también uno de los que generó reacciones más efusivas. Y, también, Benicio del Toro, nominado al Óscar de reparto por «Una batalla tras otra», dijo que alucinó con el espectáculo deldescanso de la Super Bowl de su compatriota Bad Bunny, en el que «se le pusieron los pelos de punta» con la actuación, además de subrayar que, como puertorriqueño, representa a su país cada día.