Isabel Pantoja podría volver a prisión

Nuevo revés para Isabel Pantoja, ya que como asegura la revista Lecturas podría «revivir su peor pesadilla» diez años después de abandonar la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira (Sevilla) tras 14 meses cumpliendo condena por un delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘Caso Malaya’.

Según la citada publicación, la tonadillera podría acabar de nuevo en la cárcel si no consigue hacer frente a la deuda de 1.010.000 euros que arrastra con Hacienda y cuyo aval era Cantora, que en los próximos días saldrá a subasta después de que la entidad bancaria la embargase tras cinco años de impago de la hipoteca de 12.000 euros mensuales que habría acarreado una deuda de 2.2 millones de euros con KutxaBank.

Después de perder la finca de Medina Sidonia, Isabel ya no tiene manera de afrontar la elevada cantidad que debe a la Agencia Tributaria, que al ver que el plazo para saldarla por la vía administrativa se acaba habría tomado la decisión de ir por la vía penal para intentar cobrar el millón diez mil euros que debe la cantante.

«El plazo ya se ha acabado porque ya no tiene la finca, la finca pertenece al banco. La Agencia Tributaria ahora mismo no tiene donde reclamar a Isabel Pantoja ese dinero y los aplazamientos y los plazos que le habían dado han vencido», revela el director de Lecturas, Luis Pliego.