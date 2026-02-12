El cineasta gallego estrena un «look» más clásico y sin barba

En medio de esta complicidad con Jacob Elordi, hay otro detalle que no pasó inadvertido y ese no es otro que el nuevo look de Oliver Laxe en el almuerzo de los nominados a los Óscar. En las imágenes se ve al director apareciendo mucho más pulido y afeitado que en sus apariciones recientes.

Acostumbrado a lucir barba y una imagen más bohemia en festivales como Cannes o San Sebastián, el gallego se presentó en el Beverly Hilton con el rostro limpio, un traje oscuro y una estampa mucho más clásica, que algunos usuarios han definido como su «versión Óscar ready».

Recta final

En plena recta final hacia la gala de los Premios Óscar del 15 de marzo, Oliver Laxe ha pasado de ser una figura de culto en el circuito de autor a un rostro perfectamente reconocible en el ecosistema más mainstream del cine mundial, Hollywood.