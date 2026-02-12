Britney Spears vende su catálogo musical

La cantante estadounidense Britney Spears acaba de firmar un contrato musical por el que vende los derechos sobre su extenso catálogo musical, según las revistas TMZ y Variety. Varios documentos legales demostrarían que Spears vendió la propiedad de su catálogo a Primary Wave, una editorial musical. La cantidad recibida en contraprestación no figura en el contrato pero, según TMZ,pero sí se habla de un «acuerdo histórico».