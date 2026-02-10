Trump: «Absolutamente terrible»

Bad Bunny había prometido una gran fiesta y lo cumplió, pero la actuación también generó polémica. Donald Trump publicó en su red social Truth un mensaje contundente en el que calificó el show de «absolutamente terrible» y lo consideró «uno de los peores de la historia». El presidente señaló que el espectáculo no representa los estándares de éxito, creatividad ni excelencia de Estados Unidos, y criticó la incomprensibilidad de las letras y los bailes, especialmente para los niños: «Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo EEUU y en el resto del mundo». Además, describió la media parte como una «bofetada a nuestro país» y cuestionó su actuación: «No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real».