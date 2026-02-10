Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman su romance

El resultado de esta Super Bowl ha sido lo de menos [los Seattle Seahawks ganaron tras derrotar a los New England Patriots con un marcador de 29-13]. Seguro que se recordará sobre todo por el show de Bad Bunny en el medio tiempo y, una vez más, por la pléyade de famosos que no se perdieron el espectáculo desde las gradas del Levi’s Stadium de Santa Clara. Y, entre todos los rostros conocidos, hubo una pareja que acaparó miradas y titulares: Kim Kardashian y Lewis Hamilton, que han pasado en pocos días del rumor europeo al debut definitivo como pareja en California.

Primero fue Inglaterra. Después, Francia. Ahora, California. Kim Kardashian (45) y Lewis Hamilton (41) han seguido un recorrido casi cinematográfico antes de dejar de esconderse. Lo que empezó como una amistad especial de años ha tomado otro rumbo con una escapada de lujo a los Cotswolds británicos, seguida de una visita a París (con fotos de la Torre Eiffel al fondo) que terminó de disparar las especulaciones.

En un estadio con más de 70.000 espectadores —y millones de ojos en todo el mundo— la empresaria y el piloto de Fórmula 1 hicieron su primera aparición pública sin disimulos. Las imágenes hablan por sí solas. Risas, confidencias al oído, miradas cómplices y hasta un beso en los labios. Kim, inconfundible incluso tras unas gafas futuristas XXL y un enorme collar; Lewis, fiel a su pendiente característico y a esa elegancia relajada que últimamente lo sitúan entre los it boys de moda.

Noticias relacionadas

Fuentes cercanas piden prudencia sobre este romance, pero cuando una Kardashian decide no esconderse, suele ser porque el siguiente capítulo ya está escrito.