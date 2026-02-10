Edición especial de Carnaval de Estrella Galicia
Estrella Galicia reivindica el espíritu del Carnaval con una nueva edición especial. Bajo el lema «La birra es un carnaval», la marca viste sus formatos de 33 cl y 20 cl con una etiqueta que incorpora elementos iconográficos inspirados en las distintas formas de vivir esta festividad, respetando su tono e identidad y haciendo un guiño a las tradiciones locales que hacen única esta fiesta en cada territorio. Estará disponible exclusivamente en el canal de hostelería de toda España.
