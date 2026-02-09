«Sirat» arrasa en los Gaudí

El Liceu se puso ayer de gala para acoger la gran fiesta del cine catalán. Unos Premios Gaudí muy repartidos han impulsado a «Sirat». El filme de Oliver Laxe arrasó con ocho galardones. Laxe, que está en Los Ángeles, competirá en los Óscar. La rave en África a la que acuden un padre y su hijo en busca de una familiar es también una de las favoritas a los Goya. En los Gaudí fue elegida mejor película en lengua no catalana y se llevó casi todos los premios de categorías técnicas: sonido, efectos visuales, dirección artística, dirección de producción, maquillaje y peluquería, música original y fotografía.

«Frontera», de Judith Colell —presidenta de la Acadèmia del Cinema Català—, se alzó con cuatro premios, entre ellos el de mejor película, en una edición en la que el número de candidatas pasó de cuatro a cinco. El filme, situado en un pueblo fronterizo del Pirineo catalán en 1943, donde antiguos republicanos se juegan la vida para ayudar a judíos que huyen del nazismo, se llevó también mejor vestuario, mejor actriz secundaria (Bruna Cusí) y el premio del público. Cusí, muy emocionada, puso en valor «las historias que ayudan a empatizar con el mundo y aportan un poco de luz». «Frontera», que habla de fronteras físicas y sociales, «habla de refugio, dignidad y derechos», destacó Colell.

«Sorda», un filme sensible que retrata los retos de la maternidad y la paternidad para una mujer sorda y su pareja oyente, se llevó el premio a mejor dirección y mejor guión adaptado, ambos para Eva Libertad. Su primer largometraje también ganó el de mejor actor secundario para Álvaro Cervantes. Su hermana Ángela Cervantes, protagonista de «La furia», logró el premio a mejor interpretación femenina por un filme duro, asfixiante e incómodo en el que encarna a la víctima de una violación. La película se inspira en una vivencia de Gemma Blasco, que ganó el premio a dirección novel. «Esta furia es la de todas», dijo en un potente discurso en el que recordó que «la vergüenza ha cambiado de bando». Y añadió: «Mi filme es una venganza poética».

«Romería» fue una de las grandes derrotadas de la noche. La tercera entrega de la trilogía que la directora catalana Carla Simón ha dedicado a sus orígenes, después de Estiu 1993 y Alcarràs, era la película más nominada, con 13 candidaturas. Solo consiguió el galardón de mejor interpretación revelación para Llúcia Garcia. «Wolfgang», la película más vista en los cines de Catalunya en 2025, se fue de vacío; y «Mi amiga Eva», de Cesc Gay, se llevó el de mejor guión adaptado, firmado con Eduard Solà.

El popular actor Mario Casas también ganó el único premio de «Molt lluny», de Gerard Oms, su primera película en catalán. Su papel como hincha del Espanyol que decide cambiar su vida y quedarse a vivir en los Países Bajos, para enfrentarse a una experiencia tan dura como reveladora, le otorgó el Gaudí a mejor interpretación masculina. Casas dedicó el premio a Barcelona, «mi segunda casa».

El mundo de los toros

«Tardes de soledad», documental de Albert Serra premiado en San Sebastián, que muestra como nunca el mundo de los toros, logró dos de los seis premios a los que optaba: mejor documental y mejor montaje.

La autora y directora teatral Clàudia Cedó triunfó con su primer cortometraje, «De sucre», inspirado en la obra teatral «Mare de sucre», sobre una chica con diversidad funcional que quiere ser madre.

En el cine de animación, la triunfadora fue «L’Olivia i el terratrèmol invisible», de Irene Iborra; y, como mejor película europea, «Flow», un mundo que salvar, un filme letón de animación que opta a dos Óscar y retrata un planeta en descomposición. Iborra dedicó el premio a «todos los niños y adultos desahuciados», y también a los migrantes desalojados en Badalona: «Las 400 personas desahuciadas en plena ola de frío».

Judith Colell destacó el «momento dulce» que atraviesa el cine catalán en su discurso, acompañada de todos los miembros de la junta de la Academia. «Ya no hablamos de éxitos y milagros puntuales. Este 2025 nuestras películas han recaudado más de 10 millones de euros», subrayó, y celebró el éxito internacional de «Sirat». «El cine es mirada, conciencia y responsabilidad», señaló antes de hacer «una llamada a la paz en solidaridad con las víctimas de la violencia, especialmente con la población civil de Gaza». Y concluyó: «El cine es un espacio de memoria, denuncia y esperanza. Explicar historias también es una manera de defender la vida».

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, destacaron entre las autoridades en una gala muy femenina y feminista, con cinco presentadoras y una banda sonora liderada por Laura Andrés. Fue una ceremonia reivindicativa.