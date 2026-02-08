Silvia Bronchalo rompe su silencio para ayudar a su hijo Daniel Sancho

El programa de Telecinco «¡De Viernes!» emitió una de sus entregas más esperadas. Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, decidió romper anteayer el silencio que mantenía desde que su hijo ingresó en una prisión tailandesa el pasado 29 de agosto de 2024, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta.

Desde un primer momento, la actriz fue clara respecto a los motivos de su aparición mediática en una entrevista pagada. Una decisión «dolorosa» y contraria a sus valores que responde a la pura necesidad económica. “Para mí es muy difícil porque va en contra de mis principios y de mis valores. Pero tengo la necesidad de ayudar a mi hijo económicamente. Tengo que priorizar su vida a mis principios para poder ayudarle”, dijo.

Cuando su exmarido, el también actor Rodolfo Sancho, accedió a participar en el documental sobre el caso que estrenó HBO Max el pasado 2025, ella llegó a pensar que ese dinero «estaba manchado con sangre», reconocía. «Mi nivel de ingresos bajó, también el nivel de trabajo. No he podido mantener la misma línea de trabajo que tenía con los mismos ingresos y necesito dinero para llevar a cabo esto”, explica ahora. Parte del dinero obtenido lo utilizará para sufragar viajes a Tailandia y gastos básicos, pues «viajar allí, ayudarle con comida o mandarle dinero es costoso”.

Bronchaló expuso lo duro que fue para ella vivir lo sucedido. «Hace ya tiempo que no lloro, pero el primer año lloré muchísimo», contó. «Me ha dado fuerzas mi madre, el pensar que mi hijo está vivo, creo que es muy afortunado de seguir viviendo porque tiene otra oportunidad. Él sí sabe que estoy aquí, le ha parecido bien que diera la entrevista”, agregó.

Fue a través de una llamada de su exmarido Rodolfo, con el que llevaba veinte años sin hablar, lo que le hizo saber qué había pasado. “Yo estaba desayunando con mi madre y una amiga en una terraza, y sonó el teléfono y era Rodolfo. Cuando vi su número de teléfono, pues ya sabía que algo malo había pasado, porque no era normal”.

«Fue un momento de confusión en el que yo pensaba que a mi hijo lo habían matado. Dije, ‘¿que le han matado? ¿Cómo ha pasado?’. Y me dijo ‘no, no, no, dicen que ha sido él el que ha matado a una persona. Dicen que es un cirujano colombiano y que eran amigos’”, contó.

Daniel y su familia, explicó Bronchalo, están a la espera de la resolución del último recurso, interpuesto en marzo de 2025 y que la Corte tailandesa tiene un año para resolver, aunque «también se puede alargar».