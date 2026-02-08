Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pajares habla de su «hermano» Esteso

Visiblemente afectado, el actor explicó el sumo cariño que le profesaba a quien fue su pareja profesional, Fernando Esteso, más que su amigo, su «hermano», que le dejó un vacío inmenso.

