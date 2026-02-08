El marido de Norma Duval paga al fisco

El magnate inmobiliario alemán Matthias Kühn, marido de la famosa vedette Norma Duval, investigado por un juzgado de Palma por los presuntos delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible, abonóa Hacienda 15 millones de euros.

El empresario germano y su grupo empresarial pagaron así al fisco este dinero para saldar la deuda tributaria inicial, más los intereses generados, que en un principio reclamaba la Fiscalía Anticorrupción de Baleares en su querella inicial. Así, se deja sin efecto la primera fianza que se le impuso al promotor inmobiliario, quien se acogió a su derecho a no declarar ante la magistrada encargada de instruir la macrocausa económica el pasado octubre.

Los 15 millones de euros se pagaron con cargo del dinero que Kühn tenía embargado. De hecho, a finales de esta misma semana se transfirió el importe desde la cuenta del juzgado a Hacienda.

Esta acción se pudo llevar a cabo tras un acuerdo entre las defensas de los investigados, la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), y el fiscal anticorrupción de las islas, Juan Carrau.

La operación se pudo gestar después de varios meses de intensas negociaciones y no implica en ningún caso un reconocimiento de los hechos. El objetivo final fue saldar la deuda tributaria que se reclamaba y poner fin a los ingentes intereses que se iban acumulando con el paso del tiempo.

Así, Kühn sigue discutiendo ante los tribunales los delitos imputados, así como las dos operaciones posteriores que le atribuye el fisco y la Fiscalía, que supusieron dos ampliaciones de la deuda fiscal y el aumento de la fianza en dos ocasiones posteriores.